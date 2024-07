Rozmowa kwalifikacyjna, czyli pytania i odpowiedzi, osobiste spotkanie z pracodawcą, czas na autoprezentację i możliwość pokazania się z najlepszej strony. Odpowiednie przygotowanie zapewni ci sukces w rekrutacji.

Punktualność – fundament każdej rozmowy kwalifikacyjnej

Podstawą udanej rozmowy kwalifikacyjnej jest punktualność. To pierwszy przejaw twojego zaangażowania i chęci do pracy. Aby rozmowa kwalifikacyjna rozstrzygnęła się na twoją korzyść postaraj się zdobyć wcześniej informacje o miejscu pracy i stanowisku, o które się ubiegasz (czym zajmuje się firma, od kiedy istnieje, jakie są cele i struktura firmy, jakie są wymagania na rekrutowane stanowisko). W kwestii stroju ‒ stawiaj na klasykę, strój powinien być stosowny do sytuacji i elegancki. Przygotuj kilka pytań, jakie warto zadać pracodawcy, np. Jakie są szanse rozwoju w firmie? Czy będę mieć możliwość zdobywania nowych umiejętności na kursach doszkalających i szkoleniach? Czy z moim stanowiskiem pracy wiąże się konieczność wyjazdów służbowych?Jak wygląda przykładowy dzień pracy na stanowisku, o które się ubiegam? Jakie priorytety obowiązują w firmie?

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

Zachowuj się taktownie. Zadbaj o autoprezentację. Wykazuj silną motywację do pracy, bądź asertywny i przemawiaj językiem korzyści ‏‒ mów co zyskuje pracodawca, zatrudniając akurat ciebie. Szanuj czas swego rozmówcy, koncentruj się na konkretach i nie odbiegaj od głównego tematu rozmowy. Przedstaw swój punkt widzenia i projekty działań, które chcesz wdrożyć w firmie.

Grzechy i grzeszki rozmów kwalifikacyjnych

Unikaj przechwalania się, kłamstw i zawodowego żargonu. Nie zachowuj się arogancko i niekulturalnie. Nie rozpoczynaj rozmowy rekrutacyjnej od pytania o płacę. Zanim pójdziesz na rozmowę, wyłącz telefon.

Rozmowa kwalifikacyjna – typowe pytania rekrutera

Pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej zwykle dotyczą twojego wykształcenia i osiągnięć zawodowych (np. Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani na wybór tego kierunku studiów? Jakie są Pani/Pana największe osiągnięcia? Jaki był Pani/Pana zakres obowiązków na poprzednim stanowisku?). Niekiedy pracodawcy interesują się tym jak sobie radzisz ze stresem i jak znosisz pracę pod presją czasu. W odpowiedzi powiedz, że nie boisz się stresu, ponieważ potrafi być motywujący. Możesz usłyszeć pytania o to jakie są twoje pomysły na firmę i dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku. Odpowiedzi udzielaj szczerze i popieraj je konkretnymi osiągnięciami. Możesz spotkać się z pytaniami, które wprost nie odnoszą się do stanowiska pracy i kariery zawodowej. Czasami są to gotowe pytania wybrane z testów na inteligencję lub inne, wymagające twojej kreatywności.(np. Czy możesz sprzedać mi ten ołówek? Ile razy w ciągu dnia wskazówki zegara pokrywają się? Proszę opisać budowę łyżeczki.). Jak należy na nie odpowiadać? Przede wszystkim zachowując spokój i trzeźwość umysłu. Nie dawaj ponieść się emocjom.

