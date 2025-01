Wojciech Łozowski, znany szerszej publiczności jako Łozo to jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków sceny rozrywkowej w Polsce. Popularność zdobył jako wokalista zespołu Afromental, w którym występował razem z Alkiem Baronem oraz Tomaszem Lachem. Zaczął też robić karierę w telewizji. Został jurorem w takich programach jak „Must Be The Music” czy „Lego Masters”. W pewnym momencie media rozpisywały się na temat jego życia prywatnego ze względu na związek z Mariną Łuczenko. Ostatecznie para się rozstała, ale gwiazdy pozostały w serdecznych relacjach, co – jak dobrze wiemy – nie zdarza się tak często w show-biznesie. Niedawno Łozo udzielił wypowiedzi o byłej partnerce i jej obecnym mężu, Wojciechu Szczęsnym. Co ciekawe, zdradził, że teraz bardziej śledzi to, co dzieje się z bramkarzem, a nie jego dawną miłością.

Łozo wrócił do związku z Mariną Łuczenko. Co sądzi o Wojtku Szczęsnym?

Niedawno Łozo udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej solowej karierze i nowej muzyce. W trakcie rozmowy z serwisem JasrząbPost został też zapytany o życie osobiste. W pewnym momencie padło pytanie o relację z jego byłą partnerką, Mariną Łuczenko. Wokalista przyznał, że powiedział już wszystko w tej kwestii. Dodał natomiast, że śledzi to, co robi jej mąż, Wojciech Szczęsny, ponieważ jest fanem klubu FC Barcelona.

Wszystko, co w życiu miałem do powiedzenia (przyp. red. – o Marinie), to powiedziałem. Chyba teraz – przyznam szczerze – śledzę bardziej Wojtka. Dlatego, że jestem fanem Barcelony i oglądam mecze. Wojtek, który gra z Robertem w pierwszym składzie Barcelony, to jest coś fenomenalnego. Każdy mecz oglądam, śledzę, kibicuję i nie mogę się nacieszyć tym widokiem – powiedział Łozo.

Na koniec dodał jeszcze, że – choć nie zna męża Mariny Łuczenko osobiście – wydaje mu się, że Wojciech Szczęsny jest sympatycznym człowiekiem. Pozostaje mu cieszyć się, że wokalistka związała się takim mężczyzną.

Przy okazji, jak słucham Wojtka, to jest świetny gość. Więc tylko się cieszyć – dodał.

Łozo i Marina Łuczenko rozstali się w 2012 roku

Historia związku Wojciecha Łozowskiego, znanego jako "Łozo" i Mariny Łuczenko to jeden z bardziej medialnych romansów polskiego show-biznesu sprzed lat. Ich relacja rozpoczęła się w 2010 roku i przez pewien czas była tematem licznych plotek oraz doniesień medialnych.

Związek Mariny i Łoza zakończył się w 2012 roku. Przyczyn rozstania nie ujawniono, jednak obie strony unikały publicznego komentowania swojego życia prywatnego. Marina niedługo później zaczęła spotykać się z Wojciechem Szczęsnym, obecnym bramkarzem reprezentacji Polski, z którym jest dziś w związku małżeńskim. Para ma już dwójkę dzieci i mieszka w Hiszpanii. Niedawno małżeństwo pokazało, jak wygląda Liam Szczęsny, syn sportowca i wokalistki.

