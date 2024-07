Kandydat słabe strony może opisać jako cechy, nad którymi pracuje, może też skupić się na słabościach niemających wpływu na pracę w wybranej branży.

Znajomość mocnych stron, ale także świadomość słabych, jest przydatna nie tylko podczas poszukiwania zatrudnienia. Pracodawcy zależy na tym, aby podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak najlepiej poznać kandydata. Zatem nie powinno dziwić pytanie o słabe strony.

Słaba strona kandydata jako obszar rozwoju

Jeśli kandydat decyduje się na opisanie słabej strony, która może mieć wpływ na wywiązywanie się z obowiązków zawodowych i jest istotna dla potencjalnego pracodawcy, powinien skoncentrować się na słabości, nad którą z sukcesem pracuje i doskonali się w tym obszarze. Przyjmijmy, że Pan Kowalski ubiega się o stanowisko, w którym kluczowym obowiązkiem jest kontakt z klientem, ale do niewielkiej części jego zadań należy również uzupełnianie niezbędnej dokumentacji: „W przeszłości moją słabością była niesystematyczność w wypełnianiu dokumentacji po spotkaniu. Jednak z upływem czasu opracowałem skuteczny system, który motywuje mnie do terminowego uzupełniania tabel. Dzisiaj zdarza mi się to rzadko, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i nadal pracuję nad poprawą skuteczności mojego systemu motywacji”.

Prawdziwa słabość

Kandydat może również zdecydować się na opisanie swojej dużej słabości w sytuacji, gdy jest ona kompletnie obojętna dla stanowiska pracy, o które się ubiega. Przyjmijmy, że Pani Kowalska aplikuje na stanowisko pomocy księgowej do niewielkiej firmy, w której nigdy nie było, nie ma i nie będzie konieczności posługiwania się językami obcymi: „Za swoją największą słabość uważam brak talentu do nauki języków obcych. Potrzebuję dużo czasu, aby zapamiętać nowe słowa i nawet w sytuacji, gdy wiem, jak powiedzieć jakieś zdanie, nie potrafię się przełamać, aby powiedzieć je głośno”.

Autentyczność

Ani dla kandydata, ani dla rekrutera nie jest sekretem, że nie ma ludzi idealnych. Dlatego o swoich słabościach można mówić w sposób naturalny. Jeśli kandydatowi bardzo zależy na zdobyciu konkretnej pracy, może wcześniej nagrać swoje odpowiedzi i odsłuchując je, sprawdzić, czy sam dla siebie brzmiał wiarygodnie.

Pytanie o słabe strony pojawia się często i na szczęście można się do niego wcześniej przygotować: wybrać obszar rozwoju i opisać postępy lub opowiedzieć o słabości, która nie będzie miała wpływu na jakość pracy, bo w ogóle nie będzie związana ze stanowiskiem.