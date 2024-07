Cechy osobowości i CV – o czym warto wspomnieć przy rekrutacji?

Pisząc CV, należy skupić się na zawarciu swoich cech osobowości. Mają one oddawać charakter pracownika, ale też przedstawić go w jak najlepszym świetle. Przy tworzeniu CV warto wspomnieć o takich cechach, jak: elastyczność, samodzielność czy pozytywne nastawienie do życia.