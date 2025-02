Tydzień finałowy 4. edycji "Farmy" rozpoczął się ogromnymi emocjami! Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie drużyny: damską i męską, a stawka w nowym zadaniu będzie bardzo wysoka. Wygląda na to, że w grupie damskiej dojdzie do trudnej sytuacji, a uczestniczko dowiedzą się, że gra jest naprawdę brutalna, jak powiedział sam lektor "Farmy". Co się wydarzyło, że Kaja zalała się łzami?

Reklama

Kaja z "Farmy" zalała się łzami!

W programie "Farma" emitowanym na antenie Polsatu, relacja między Kają a Danką ewoluowała od przyjaźni do strategicznego sojuszu, który wpłynął na dynamikę rywalizacji. Kaja i Danuta od początku programu nawiązały bliską relację, wspierając się nawzajem w codziennych obowiązkach i wyzwaniach. Ich przyjaźń była zauważalna dla innych uczestników oraz widzów, co potwierdzają komentarze fanów programu.

W miarę postępu programu, Kaja i Danuta zaczęły podejmować wspólne decyzje strategiczne. W jednym z odcinków, mimo wcześniejszych ustaleń z innymi uczestnikami, Danuta nominowała Ananasa do pojedynku, zaskakując pozostałych farmerów. Okazało się, że Kaja i Danka celowo upozorowały konflikt między sobą, aby zmylić konkurencję i realizować własne plany. Tuż przed finałowym tygodniem Kaja pokonała w pojedynku Wiolę.

Najnowszy zwiastun "Farmy" mocno szokuje. Kaja, która do tej pory nie pozwalała sobie na łzy, teraz jest zapłakana, a słowa, które słychać w tle mocno niepokoją:

Spokojnie. Stało się! Co się stało, to się nie odstanie. mówi wprost Danka z 'Farmy'

Z kolei lektor dodaje mocne słowa, które mogą świadczyć o tym, że faktycznie wydarzyło się coś niepokojącego:

Łzy rozpaczy i brutalna gra mówi lektor w tle.

Fani "Farmy" obawiają się o Kaję

Tydzień finałowy rozpoczyna się z ogromnymi emocjami! Walka jest już bardzo zacięta i każdy z uczestników chce trafić do finałowej trójki 4. edycji "Farmy". Tym razem uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, a stawka w nowym zadaniu ze sztafetą będzie bardzo wysoka!

Chęć wyeliminowania przeciwników staje się tak silna, że obie drużyny planują zamachy na siebie. Najbliższy pojedynek da im ku temu sposobność. O wygranej przesądzi wzorowa współpraca podczas sztafety, a zwycięska drużyna odeśle jednego z przegranych farmerów do domu. czytamy w streszczeniu odcinka na 'Świat seriali'

screen "Farma"

Kto wygra 4. edycję "Farmy"?

Obecnie trwa czwarta edycja programu "Farma", a finał zbliża się wielkimi krokami. Choć oficjalny zwycięzca nie został jeszcze ogłoszony, w finałowym tygodniu znaleźli się m.in. Danuta, Kaja, Żaneta, banki, Michał i Surfer. Ostateczny triumfator zdobędzie Złote Widły oraz nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Fani już spekulują na temat zwycięzcy i nie mają wątpliwości, że w finałowej trójce powinien pojawić się Bandi oraz Danka.

Widzowie programu mają swoich faworytów i aktywnie dyskutują na temat potencjalnego zwycięzcy. Jednak ostateczny werdykt poznamy dopiero podczas finałowego odcinka, który odbędzie się na żywo już 28 lutego!

Będziecie oglądać finał "Farmy"?

Zobacz także: