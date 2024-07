Błogi okres urlopu i imprez branżowych Anny i Roberta Lewandowskich dobiegł końca. Przed zamieszkującymi Katalonię gwiazdami piętrzą się coraz większe wyzwania. W dodatku małżeństwo czeka okres dalekich podróży i niewykluczone, że listopad spędzą oddzielnie. Kapitan reprezentacji Polski szykuje się już do lotu do Kataru, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Trenerka personalna także ma w planach wyjazdy służbowe. W tym zamieszaniu oboje muszą znaleźć jeszcze czas dla dzieci. Anna Lewandowska zdradziła, że nawet w krótkich przerwach towarzystwo dziewczynek jest dla niej bardzo ważne. Zwłaszcza że - jak sama przyznała - stoi przed trudnym tematem.

W najbliższym czasie Annę Lewandowską czeka sporo wyjazdów. Wygląda na to, że kolejne dni spędzi poza domem. Trenerka personalna zdradziła w mediach społecznościowych, że już w weekend zamierza odwiedzić Polskę. W ojczyźnie będzie nie tylko prowadziła treningi, ale także wykłady. Gwiazda opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym tuli starszą córkę. Przyznała, że w tym intensywnym okresie takie małe gesty dodają jej sił.

Żona Roberta Lewandowskiego ujawniła też, że w niedługo weźmie udział w spotkaniu, na którym będzie musiała poruszyć ważny temat. Przyznała, że rozmowa będzie dla niej trudna. Jak na razie jej temat jednak zachowała w tajemnicy.

W ostatnim czasie gwiazda rozczulała internautów seriami zdjęć, które zrobiła podczas rodzinnych spotkań. Niedawno Anna Lewandowska nagrała rozmowę córek, które przeglądały fotografie rodziców. To jedna z najsłodszych rzeczy, jakie pokazała!

[przyp. red. - kciuki] trzymam mocno, Aniu, by wszystko się udało i do zobaczenia

Trzymam kciuki i do zobaczenia w niedzielę, a taki przytulasek to daje energii na cały dzień

Słodkie! Znam magię tych chwil

Jakie ona ma cudne włoski, różne odcienie blondu

Dużo wytrwałości i pogody ducha - czytamy w komentarzach fanów.