Małgorzata Rozenek-Majdan popularność w show-biznesie zawdzięcza przede wszystkim prowadzeniu programu "Perfekcyjna pani domu". W późniejszych latach mogliśmy zobaczyć ją również m.in. w "Projekt Lady" czy "Dzień Dobry TVN". Obecnie, choć Małgorzata rzadziej pojawia się na szklanym ekranie, jej życie nadal budzi ogromne zaciekawienie... szczególnie rodzinne. W rozmowie z nami podzieliła się niełatwym czasem.

Małgorzata Rozenek jest mamą trzech synów. Dwóch, Tadeusza i Stanisława ze związku z Jackiem Rozenkiem, a także Henia, który jest owocem jej miłości z Radosławem Majdanem. Najmłodszy z synów ma dopiero niespełna 5 lat, a najstarszy - 19.

Stanisław już jakiś czas temu wyjechał na studia, co jego mama bardzo przeżyła. Choć średni, Tadeusz, w maju skończy dopiero 15 lat i on za moment wyfrunie z gniazda. Jak wiadomo, niebawem ma wylecieć na roczną wymianę do Stanów Zjednoczonych. Jak z brakiem pociech w domu radzi sobie Małgorzata Rozenek? W rozmowie z naszą reporterką nie zamierzała ukrywać, że nie jest jej łatwo.