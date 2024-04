Michalina Sosna i Mikołaj Roznerski tworzą uwielbianą parę widzów w "M jak miłość". Nic dziwnego, że fani chcą oglądać ich razem coraz więcej. Jednak gdy aktorka otrzymała pytanie o małżeństwo wywołała do odpowiedzi serialowego partnera. Fani od dawna czekali na to, by skonfrontować ją z takim zapytaniem.

Michalina Sosna o relacji z Mikołajem Roznerskim w "M jak miłość"

Michalina Sosna-Wilkońska w "M jak miłość" mocno namieszała w życiu Marcina Chodakowskiego, w którego wciela się Mikołaj Roznerski. Niedługo po tym, jak Marcin rozstał się ze swoją żoną Izą, wdał się w romans z Kamą, jednak chociaż początkowo nie podchodził do tego na serio, życie zweryfikowało jego uczucia. Chociaż Michalina Sosna-Wilkońska rozkochała w sobie serialowego partnera, to prywatnie też pozostaje w szczęśliwym związku, a jej dwuczłonowe nazwisko może świadczyć, że jest po ślubie. Serialowa Kama nie dzieli się prywatnym życiem w mediach społecznościowych, jednak chętnie opowiada o swoich zawodowych aktywnościach. Korzystając z tej okazji, fani "M jak miłość" postanowili podpytać ją o dalsze losy Kamy i Marcina. Padło pytanie o małżeństwo:

Będziesz żoną Marcina? - zapytała jedna z fanek.

Michalina Sosna-Wilkowska opublikowała radosne zdjęcie z Mikołajem Roznerskim z planu "M jak miłość" i przy okazji wywołała do odpowiedzi również jego:

To pytanie do Marcina. Nie wiem czy Marcin chciałby taką szaloną żonę Kamę?

Widzowie z pewnością nie mieli by nic przeciwko, by w "M jak miłość" odbył się ślub ich nowych ulubieńców.

Instagram @michalina_sosna

Gorący romans Kamy i Marcina w "M jak miłość" sprawił, że zaczęło pomiędzy nimi iskrzyć. Co więcej okazuje się, że tancerka erotyczna, z którą zaczęło coś więcej łączyć Marcina Chodakowskiego jest w ciąży. Nic dziwnego, że widzowie zastanawiają się jak dalej potoczą się ich losy i próbują na wszelkie sposoby podpytać aktorów wcielających się w postacie ich ulubieńców.