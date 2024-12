Książę William, jako pułkownik naczelny 1. Batalionu Regimentu Mercian, uczestniczył w wyjątkowym świątecznym wydarzeniu w Picton Barracks. Spotkanie z rodzinami wojskowymi miało miejsce w Bulford, Wiltshire, gdzie książę rozdawał prezenty dzieciom żołnierzy. Wśród podarunków znalazły się m.in. popularne gry Nintendo Switch. Spotkanie umilił występ chóru fidżyjskiego.

Świąteczne spotkanie z rodzinami wojskowymi w Picton Barracks

Książę William, pełniący rolę pułkownika naczelnego 1. Batalionu Regimentu Mercian, aktywnie angażuje się w życie rodzin wojskowych. Ostatnie wydarzenie, które miało miejsce w Picton Barracks w Bulford, było wyjątkową okazją do spotkania z żołnierzami i ich bliskimi w atmosferze świątecznego ciepła. Podczas wydarzenia książę rozmawiał z rodzinami, szczególnie skupiając się na dzieciach, które z radością przyjęły od niego prezenty. Wśród podarunków znalazły się popularne gry wideo, takie jak Nintendo Switch i Mario Kart, co wywołało uśmiechy na twarzach najmłodszych. W trakcie spotkania książę podkreślił swoją dumę z poświęcenia i pracy żołnierzy, dziękując ich rodzinom za wsparcie.

Spotkanie w Picton Barracks zostało dodatkowo uświetnione występem chóru fidżyjskiego, który zaśpiewał tradycyjne pieśni. Muzyczne akcenty wprowadziły uczestników w nastrój świąt, a sam książę William aktywnie uczestniczył w rozmowach z członkami chóru, doceniając ich wkład w urozmaicenie uroczystości. W trakcie spotkania książę miał również okazję odwiedzić Derby the Ram, oficjalną maskotkę pułku. Maskotka, znana z ceremonii wojskowych, była atrakcją zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Plany świąteczne księcia Williama i rodziny królewskiej

Książę William podczas rozmowy z rodzinami żołnierzy podzielił się także swoimi planami na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Jak przyznał, wraz z księżną Kate i dziećmi spędzą święta w Norfolk. Zapytany, dlaczego nie nosi swetra świątecznego, wskazał na siebie i powiedział:

Niektórzy ludzie nie mają własnego.

Książę wykorzystał to spotkanie jako okazję do podkreślenia wartości, jakie niesie ze sobą okres świąteczny – jedności, wspólnoty i wsparcia dla tych, którzy służą w imię ojczyzny. Przesłanie Williama było jasne: "To czas, aby okazać wdzięczność nie tylko żołnierzom, ale również ich bliskim, którzy odgrywają kluczową rolę w budowaniu morale i wsparciu dla służb mundurowych".

Świąteczne spotkanie księcia Williama z rodzinami żołnierzy w Picton Barracks było wyjątkowym wydarzeniem, które zjednoczyło rodziny wojskowe w atmosferze wdzięczności i radości. Występ chóru fidżyjskiego, symboliczne prezenty dla dzieci i otwartość księcia w rozmowach sprawiły, że spotkanie zostanie zapamiętane na długo. Plany świąteczne księcia Williama dodatkowo przybliżają jego ludzką stronę, ukazując go jako zaangażowanego lidera, który docenia ciężką pracę żołnierzy i ich rodzin.