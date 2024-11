Od lat Aleksandra Konieczna jest w czołówce polskich aktorek – zarówno filmowych, jak i teatralnych. Jej wybory zawodowe bardzo często okazują się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy przypomnieć sobie świetne role w takich produkcjach jak „Ostatnia rodzina”, „Nazywam się Julita”, „Jak pies z kotem”, „Żeby nie było śladów”, „Boże ciało”, „Mur”, „Korowód”, „Minuta ciszy”, „Sweat” czy „Śubuk”. Znacznie mniej szczęścia Konieczna miała w życiu prywatnym. W końcu odeszła od męża, który zmagał się z chorobą alkoholową. Gdy dostrzegła, że stała się osobą współuzależnioną, rozpoczęła samotne życie z córką, którą para powitała na świecie w 1996 roku.

Konieczna jednak nie miała szczęścia w miłości i później. Jakiś czas temu ujawniła, że jest w związku z młodszym mężczyzną. Ostatnio jednak potwierdziła, że i ta relacja się rozpadła. W dodatku aktorka stwierdziła, że prawdopodobnie już się nie zwiąże z nikim innym.

Aleksandra Konieczna przyznała, że się rozstała

Niedawno Aleksandra Konieczna udzieliła wywiadu Michałowi Misiorkowi dla serwisu Plejada. Aktorka opowiedziała o tym, jak bycie DDA (Dorosłym Dzieckiem Alkoholika) wpłynęło na jej życie i wybory partnerów. W trakcie rozmowy padło pytanie o młodszego partnera, z którym jakiś czas temu była związana artystka. Konieczna ujawniła, że jej związek się rozpadł i prawdopodobnie była to jej ostatnia poważna relacja w życiu.

Rozstaliśmy się. Myślę, że było on moim ostatnim partnerem. Być może do tej pory powinniśmy razem być, ale stało się inaczej. Tak się po prostu życie plecie. Zakładam, że tak, jak ma się pleść. Choć samotność jest trudna do konsumpcji – przyznała.

W dalszej części Konieczna stwierdziła, że teraz na pierwszym miejscu stawia spokój – nawet kosztem kolejnego zakochania. Pogodziła się z brakiem miłości do końca życia. To jednak nie znaczy, że całkowicie wyeliminowałaby obecność mężczyzny. Zdradziła, że wciąż liczy na prawdziwą miłość damsko-męską.

Teraz pragnę przede wszystkim spokoju. Natomiast chciałabym się zaprzyjaźnić z jakimś mężczyzną. Oni inaczej patrzą na świat niż kobiety. Nasze punkty widzenia mogłyby się uzupełniać. Ale tych wszystkich damsko-męskich hec już nie chcę. One burzą spokój i gmatwają w głowie – powiedziała Konieczna.

Aktorka zaskoczyła odpowiedzią na to, czy teraz jest zakochana. Stwierdziła, że obecnie miłością darzy już wyłącznie swoją córkę oraz… drzewa.

W drzewach. Nieustannie, nieustająco i do końca moich dni – w mojej córce – przekazała.

Aleksandra Konieczna: historia małżeństwa

Swojego męża Aleksandra Konieczna poznała w latach 90. Starszy od niej o 15 lat Andrzej Maj był reżyserem związanym z Piwnicą pod Baranami. Młodsza aktorka była jego drugą żoną. Decyzję o ślubie podjęli bardzo szybko. Parę połączyła pasja do sztuki oraz miłość. Maj obsadzał ukochaną w swoich sztukach. Jednak to było za mało, by wygrać z jego postępującą chorobą alkoholową.

Konieczna postanowiła o rozstaniu głównie ze względu na córkę Julię. Nie było jej łatwo odejść od męża, ale zależało jej na tym, by zapewnić dziecku szczęśliwe i spokojne dzieciństwo. Gdy odeszła od partnera, Julia miała niespełna rok. Kilka lat później, w 2005 roku Andrzej Maj zmarł.

To nie było łatwe małżeństwo. Rodziny, jako takiej nie było. Myśmy się dosyć szybko rozstali. Moja córka miała rok (...). Zobaczyłam kiedyś oczy mojej córki. Okrągłe, ciemne, miałam wrażenie, że zwężone strachem. A może światło tak padało? Nie wiem. Była przekonana, że są to oczy zwężone strachem, u ośmiomiesięcznego dziecka. To była sekunda, kiedy podjęłam decyzję o rozwodzie – mówiła w programie „Uwaga” TVN.

Opowiadając o trudnej przeszłości, Aleksandra Konieczna przyznała, że bardzo pomogła jej terapia oraz literatura, dzięki której lepiej poznała siebie i autodestrukcyjne mechanizmy. Doświadczenia mocno odcisnęły się na jej zdrowiu. W wieku 33 lat aktorka przeszła udar mózgu. Mimo wielu życiowych zakrętów Konieczna nadal nie traci pogody ducha i stara się cieszyć tym, co ją otacza.

