W programie "Halo tu Polsat" Konrad Braciak poruszył temat swojej tranzycji, która jest procesem przejścia osoby transpłciowej do życia zgodnego z jej tożsamością płciową. Syn Jacka Braciaka otwarcie opowiedział o trudnościach, jakie napotkał w drodze do uzyskania prawnego uznania swojej płci. Jego wyznanie w programie było szczere i pełne emocji. Konrad podkreślił, że życie osób transpłciowych w Polsce wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym z koniecznością podejmowania działań prawnych, które mogą być bolesne i stresujące. "Taki proces jest trudny i upokarzający" – przyznał.

Ja do moich rodziców nic nie mam. Gdyby procedura tak nie wyglądała w Polsce, to bym ich nie pozywał, bo nie mam o co. Ale praktyka sądownicza jest taka, że należy kogoś pozwać.(...) To jest pozew o ustalenie płci. Tak to się nazywa. Ale o co ja pozywam moich rodziców, to nie mam jasności

powiedział Konrad Braciak w 'Halo tu Polsat'