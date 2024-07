Sprzedaż na allegro, jeśli przynosi dochody i może być uznana za działalność gospodarczą, wiąże się z obowiązkiem opłaty podatku dochodowego oraz podatku VAT. Zwolniona z opodatkowania jest sprzedaż prywatna, przy której nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, oraz sprzedaż mieszcząca się w kwocie wolnej od podatku.

Reklama

Sprzedaż na allegro: kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Każda firma i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczać się z urzędem skarbowym ze wszystkich dochodów, bez względu na ich źródło pochodzenia. Dotyczy to także sprzedaży poprzez portal aukcyjny allegro.

Jeśli dokonywana przez nas sprzedaż na allegro może być uznana za działalność gospodarczą, czyli jest wykonywana stale w celach zarobkowych, to od kwoty dochodu ze sprzedaży należy odprowadzić podatek dochodowy oraz VAT. Urząd skarbowy regularnie sprawdza, co dzieje się na portalach aukcyjnych. Jeśli więc zarabiamy na aukcjach internetowych i nie odprowadzamy podatku dochodowego, a w dodatku dokonywaną przez nas sprzedaż można uznać za wykonywanie działalności gospodarczej, a mimo to jej nie zgłosiliśmy – narażamy się na odpowiedzialność karnoskarbową, ale także wykroczeniową – z powodu niedokonania wymogów formalnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż na allegro: zwolnienie z podatku

Nie trzeba płacić podatku od sprzedaży na allegro, gdy:

Zobacz także

Kwota dochodu ze sprzedaży nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Obecnie kwota ta wynosi 3091 zł.

Sprzedawany był przedmiot używany. Jeśli przedmiot wystawiony na aukcji był kupiony co najmniej na 6 miesięcy przed jego sprzedażą, wówczas nie trzeba odprowadzać żadnych podatków. Jest to bowiem tzw. sprzedaż prywatna. W ten sposób, sprzedając rzeczy używane, lecz już zbędne, można przekroczyć nawet kwotę wolną od podatku, nie będąc zobowiązanym do opłacania z tego tytułu podatku.

Reklama