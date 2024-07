Podatek od towarów i usług: ile wynosi?

Podatek od towarów i usług, czyli podatek od wartości dodanej – PTU, VAT – to podatek pośredni, który wliczony jest w cenę towaru lub usługi. Obowiązują różne stawki tego podatku.

Reklama

Podatek od towarów i usług – PTU, czyli podatek od wartości dodanej, to inaczej podatek VAT – od ang. Value Added Tax. Jest to podatek pośredni, opłacany automatycznie przy zakupie towaru lub usługi. Faktycznie płaci go więc konsument, jednak, rzecz jasna, nie on odprowadza VAT do urzędu skarbowego.

VAT jest w pewnym sensie podatkiem związanym z obrotem, jest pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. W Polsce wprowadzony został ustawą z 8 stycznia 1993 roku. Na skutek konieczności harmonizacji prawa krajowego z prawem UE dnia 11 marca 2004 uchwalona została nowa ustawa dotycząca tego podatku.

Zobacz także

Podatkowi VAT podlega import i eksport towarów, odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium RP, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w kraju.

Aktualnie obowiązują następujące stawki podatku VAT:

podstawowa stawka w wysokości 23%;

stawka 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy; są to na przykład niektóre rośliny, owoce, krzewy, a także sprzęt medyczny, usługi kulturalne i rozrywkowe, usługi remontowe ;

; stawka 5% - obowiązująca dla większości produktów żywnościowych;

stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz przy eksporcie towarów na warunkach określonych w tej ustawie.

Koszty podatku VAT ponosi każdy konsument. Można łatwo sprawdzić na paragonie, ile VAT opłacamy w codziennych zakupach. Podatek występuje na paragonie w rozbiciu na poszczególne stawki. Oczywiście, sama wpłata VAT do urzędu skarbowego, spoczywa na sklepie, w którym zrobiliśmy zakupy.

Reklama