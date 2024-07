Przyszły przedsiębiorca, który szuka pomysłu na biznes, a nie ma dużych pieniędzy na inwestycję, powinien wycenić swoją wiedzę i umiejętności, bo to będzie na początku jego główny wkład we własny biznes.

Reklama

Pomysły na biznes

Jeśli przyszły przedsiębiorca ma niewielkie środki finansowe na zainwestowanie w swój biznes, jego kapitałem będzie wiedza i umiejętności i to od nich będzie zależał wybór branży: usługi informatyczne (naprawa sprzętu, programowanie, projektowanie stron internetowych), doradztwo (prawne, księgowe, specjalistyczne związane z branżą przedsiębiorcy, psychologiczne, edukacyjne, zawodowe), wytwarzanie niszowych przedmiotów, pisanie (branżowych artykułów, programów szkoleń e-learningowych, tekstów reklamowych, bloga na specjalistyczny temat) czy opieka (nad dziećmi, osobami zależnymi, zwierzętami).

Przykład

Ktoś ma obszerną wiedzę z dziedziny dietetyki. Decyduje się podzielić swoją wiedzą i postanawia połączyć w swojej działalności założenie bloga z udzielaniem porad dietetycznych online. Koszty, które będzie musiał ponieść to m.in.: wykupienie domeny (od 20 do 100 zł płatne co roku), zakupienie hostingu (od 50 do nawet kilkuset złotych rocznie), zainwestowanie w reklamę (np. na portalu społecznościowym, koszt można ustalić w zależności od potrzeb, powiedzmy 100 zł) oraz pokrycie kosztów ZUS (przez pierwsze dwa lata niższe składki miesięczne: ubezpieczenie społeczne 153,12 zł i ubezpieczenie zdrowotne 261,73 zł) i ewentualne wsparcie księgowej (od 150 zł wzwyż). Jeśli działalność prowadzona będzie w domu, a doradztwo ma być udzielane online, nie poniesie kosztów wynajmu lokalu.

Poznanie potrzeb rynku

Rozmowy z ludźmi i przyjrzenie się trendom na rynku będzie równie istotnym krokiem podczas wyboru pomysłu na biznes. Może okazać się, że osoby zaangażowane w realizowanie podobnych przedsięwzięć na innym terenie chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem, wskazując na co należy zwrócić największą uwagę. Również źródłem inspiracji i pomysłów mogą być ludzie, którzy w trakcie rozmowy wskażą, jakich towarów lub usług brakuje jeszcze na rynku. Porównanie bilansu własnych zasobów i efektów badania rynku wskaże, nad czym jeszcze przyszły przedsiębiorca musi popracować.

Zobacz także

Reklama

Prowadzenie własnego biznesu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego umiejętność zarządzania ryzykiem będzie bardzo przydatna w osiągnięciu sukcesu. Dobrze też jest mieć plan B, na wypadek, gdyby świetny pomysł i szczegółowe przygotowanie okazały się niewystarczające.