Aneta Glam, polska celebrytka i gwiazda programów "Żony Miami" oraz "Królowa przetrwania", przez lata uchodziła za ikonę luksusu i ekstrawagancji. Jej życie wypełniały podróże, drogie stylizacje i wystawne przyjęcia. W wywiadzie dla Party.pl zdradziła, że w grudniu rozstała się z milionerem. Teraz mówi o swoich finansach. Padły zaskakujące słowa.

Aneta Glam i George Wallner, 74-letni miliarder i innowator technologiczny tworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w świecie bogaczy. Ich miłość trwała 12 lat, jednak ostatnio pojawiły się informacje, że ich relacja dobiegła końca. Teraz w rozmowie z Party.pl Aneta Glam oficjalnie poinformowała, że rozstała się z partnerem.

Choć związek Anety i George’a wydawał się idealny, ich życie zaczęło podążać w różnych kierunkach. Według doniesień, Wallner coraz więcej czasu poświęcał swoim pasjom, zwłaszcza długim rejsom morskim. Taki styl życia nie odpowiadał Anecie, która przyznała, że czuła się przez to odsunięta na dalszy plan.

Po zakończeniu związku Aneta Glam nie zamierza się załamywać. Nadal prowadzi życie pełne luksusu i chętnie dzieli się nim w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje zdjęcia z ekskluzywnych podróży oraz imprez, dając do zrozumienia, że zamierza korzystać z życia na własnych warunkach.

Czuje się przecudownie. To jest najlepszy czas mojego życia. Ja nie wiedziałam, że można być tak szczęśliwym. Ja nigdy nie żyłam sama, nigdy nie byłam na swoim. (..) Po raz pierwszy jestem w moim własnym domu, na moich własnych warunkach, pracę rachunki i wiem, że ten dom będę miała do końca życia. Nikt mi tego nie zabierze. To jest najpiękniejsze, co może być, taka stabilność finansowa.

powiedziała Aneta Glam.