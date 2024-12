Sylwester Polsatu zdaje się być największym wydarzeniem, jakie będzie miało miejsce na koniec 2024 roku. Stacja zadbała o to, aby pojawiły się gwiazdy największego formatu i jedno jest pewne atrakcji tej nocy na pewno nie zabraknie. W sylwestrową noc na antenie Polsatu pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Roksana Węgiel, Kayah, Zenek Martyniuk, Dawid Kwiatkowski czy Skolim. Już wiadomo, które gwiazdy mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie!

Tyle Polsat zapłaci gwiazdom za Sylwestra w Polsacie. Aż trudno uwierzyć, ile otrzyma rekordzista!

Legenda polskiej muzyki, Maryla Rodowicz, znajduje się na szczycie listy płac Sylwestra Polsatu 2024. Znana z wieloletniej kariery i licznych przebojów, artystka zgarnie jedną z najwyższych gaży podczas tej imprezy. Polsat nie oszczędza, inwestując w ikony polskiej sceny muzycznej, licząc na rekordową oglądalność. Doda, jedna z najbardziej kontrowersyjnych i rozpoznawalnych artystek w Polsce, również znalazła się w gronie najlepiej opłacanych gwiazd tegorocznego Sylwestra. Jej dynamiczne występy i niesłabnąca popularność gwarantują niezapomniane widowisko. Jak wynika z ujawnionych informacji, jej wynagrodzenie również należy do najwyższych. Nie mogło zabraknąć także króla disco polo, Zenona Martyniuka. Lider zespołu Akcent od lat przyciąga przed ekrany miliony fanów, a jego hity to obowiązkowy element każdej imprezy sylwestrowej. Polsat zdecydował się zaoferować mu znaczące wynagrodzenie, co tylko podkreśla jego status w branży muzycznej. Każda z tych gwiazd za występ w Sylwestra ma zgarnąć 100 tys. zł.

fot. AKPA

Nie tylko Maryla Rodowicz, Doda i Zenon Martyniuk zarobią spore kwoty. Choć ich wynagrodzenia pozostają najwyższe, inni artyści również mogą liczyć na atrakcyjne honoraria. Polsat stawia na różnorodność muzyczną, by przyciągnąć widzów w różnym wieku i o różnych gustach. Konkretne sumy dla tych gwiazd nie zostały oficjalnie ujawnione.

Według naszych informacji: Kayah otrzyma 75 tys. złotych, Skolim i Dawid Kwiatkowski - 5 tysięcy mniej, czyli 70 tys. złotych, z kolei Roksana Węgiel będzie bogatsza o 50 tys. złotych informuje serwis Pudelek.

Polsat od lat konkuruje o widzów podczas sylwestrowej nocy, rywalizując z innymi dużymi stacjami telewizyjnymi. Inwestycja w czołowych artystów to sposób na zwiększenie oglądalności i zapewnienie rozrywki na najwyższym poziomie. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo spektakularnie, a budżet przeznaczony na gwiazdy to tylko jeden z elementów większej strategii.

Pawel Murzyn/East News

Tegoroczny Sylwester Polsatu zapowiada się jako spektakularne wydarzenie muzyczne. Dzięki znaczącym inwestycjom w największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, stacja ma szansę przyciągnąć rekordową liczbę widzów. Maryla Rodowicz, Doda i Zenon Martyniuk będą największymi gwiazdami tej nocy, a ich wynagrodzenia to potwierdzenie ich statusu w polskim show-biznesie.

