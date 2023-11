Magdalena Stępień zaskoczyła internautów. Modelka podczas relacji na InstaStories odpowiadała na pytania i nagle zaskoczyła wyznaniem o ślubie! Okazuje się, że Magdalena Stępień powiedziała "tak" już jakiś czas temu. Co więcej, teraz wyszło na jaw, że Magdalena Stępień wzięła ślub kościelny. Sprawdźcie, co zdradziła!

Magdalena Stępień należy do grona gwiazd, które są w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Modelka chętnie pokazuje swoje życie prywatne i odpowiada na pytania internautów. Ostatnio Magdalena Stępień prosiła o pilną pomoc i zwróciła się do internautów z ważnym apelem. Teraz celebrytka zorganizowała "Q&A" i zaskoczyła wyznaniem o ślubie!

Nikt nie wiedział, nigdy nie czułam się w obowiązku o tym mówić. Nie o wszystkim jesteśmy gotowi mówić, w danym momencie, czasem potrzeba sporo czasu , aby upłynęło. Dzisiaj gdy patrzę na to wszystko co w życiu przeszłam, sama nie wierzę w to, ale widocznie taka jest moja droga.

wyznała Magdalena Stępień.