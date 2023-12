Gorący, sylwestrowy czas tuż-tuż! Widzowie zasiądą przed telewizorami, by oglądać transmisje koncertów w wykonaniu ulubionych gwiazd. Nie jest tajemnicą, że co roku stacje telewizyjne organizują konkurencyjne występy i liczą na to, że to właśnie ich format przyciągnie najszerszą widownię. Tuż przed sylwestrową zabawą pojawiły się jednak doniesienia, które nie ucieszą władz Polsatu... W tle są ogromne pieniądze!

Polsat ukarany za Sylwestra. Miszczak słono zapłaci?

Okres świąteczno-noworoczny to tradycyjnie moment, w którym mamy więcej czasu wolnego i chętniej zasiadamy przed telewizorami, by oglądać dobrze znane programy. Jednym z nich są transmisje sylwestrowe: przy rytmach dobrze znanych przebojów przed telewizorami bawią się miliony Polaków i Polek. Nic zatem dziwnego, że stacje konkurują ze sobą w kontekście organizowanych koncertów czy nazwisk gwiazd, które pojawią się na scenach. Niedawno okazało się, że pojawiły się problemy w organizacji "Sylwestra Marzeń" w TVP. Mało tego, tegoroczny Sylwester organizowany przez telewizję Polsat odbędzie się w cieniu ogromnej kary, którą nałożono na organizatorów wydarzenia. O co chodzi?

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na Telewizję Polsat nałożono karę w wysokości prawie 10 milionów złotych. Sprawa ma dotyczyć sylwestrowej zabawy zorganizowanej w 2021 roku, kiedy stacja ogłosiła sylwestrową loterię dla telewidzów. Zdaniem organu, loteria miała wprowadzać uczestników w błąd - płatny SMS nie był de facto potwierdzeniem udziału w losowaniu, a jedynie chęcią zakwalifikowania się do kolejnych jej etapów. Co więcej, wiadomości o zakwalifikowaniu do finału nie ogłoszono w ostatnią noc roku, a dopiero na początku stycznia - widzowie realnie nie mieli więc szansy na wygraną 31 grudnia.

Mały być samochody lub 100 tys. zł wygranej. Miał być też finał gry po jednym wysłanym SMS. Były cztery SMS-y i dodatkowe pytania konkursowe. Wbrew przekazom, wysłanie pojedynczego SMS-a nie umożliwiało udziału w grze o jakiekolwiek nagrody - przekazał UOKiK w komunikacie.

Kwoty, jakich UOKiK zażądał od Polsatu wydają się być bolesne. Ponadto, stacja ma poinformować o nieprzychylnych wizerunkowo decyzjach swoich widzów w telewizji i mediach społecznościowych.

Za stosowanie nieuczciwej praktyki organizatorzy zostali ukarani przez Prezesa UOKiK karą finansową w wysokości blisko 10 mln zł. Sankcje wyniosły odpowiednio: Telewizja Polsat 9 557 918 zł oraz spółka Teleaudio Dwa 388 269 zł. Ponadto informacje o decyzji powinny pojawić się w postaci komunikatu audiowizualnego na kanałach Polsatu, stronach internetowych obu przedsiębiorców, a także na ich profilach w mediach społecznościowych - dodaje UOKiK.

Wygląda na to, że decyzja UOKiK nie zaważy na organizacji tegorocznej sylwestrowej zabawy w Polsacie. Koncert "Sylwestrowa Moc Przebojów" zostanie wyemitowany 31 grudnia o 20:00, a na Polach Marsowych pod Stadionem Śląskim wystąpią m.in. Doda, Smolasty, Kayah czy Oskar Cyms.

Planujecie oglądać ten koncert?

