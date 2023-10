Katarzyna Cichopek wypoczywa na kolejnych wakacjach, a tymczasem w jej domu trwa remont kolejnych pomieszczeń. Po salonie, łazience i kuchni przyszedł czas na garderobę. To pomieszczenie wielkości dużego pokoju, gdzie aktorka nie tylko będzie przechowywała swoją garderobę, ale będzie też miejscem do pracy i nagrań, które trafiają do mediów społecznościowych. Katarzyna Cichopek miała wydać na nią majątek!

Garderoba w stylu Carrie z "Sexu w wielkim mieście", o której marzyła Katarzyna Cichopek jest już w trakcie ostatnich szlifów. Fronty i korpusy są wykonane z płyty imitującej tkaninę, a na podłodze pojawiło się drewno odporne na zarysowania po szpilkach. Jonatan Kliczewski w rozmowie z "Super Expressem" nie chciał mówić o kosztach garderoby, ale dodał, że "do tanich nie należała"

"Super Express" jednak podjął się wyliczenia kosztów i według ustaleń dziennika, nowa garderoba Katarzyny Cichopek mogła kosztować nawet 100 tys. złotych. To koszt dobrego samochodu.

Okazuje się, że garderoba została przystosowana do nagrań, a także znalazło się w niej miejsce do pracy:

- Za biuro posłuży jej właśnie garderoba. To przestrzeń, która miała być przytulna, przede wszystkim dobrze wyglądać w obiektywie. Miało być jasno, ciepło, po domowemu, więc to nie jest klasyczne biuro. Kasia dała jasne wytyczne, jeśli chodzi o garderobę. Jest wielką fanką „Sex and the City”, więc chciała, żeby garderoba przypominała garderobę Carrie. Miało być fajnie, luksusowo, żeby mogła wystawić całą swoją biżuterię, szpilki, ubrania… Lustro ustawiliśmy w taki sposób, by służyło do nagrań i by nic zbędnego się w nim nie odbijało - powiedział se.pl Jonatan Kilczewski.