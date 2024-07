Sos czosnkowy to najczęściej wybierany dodatek do pizzy i zapiekanek, a także nieodłączny składnik kebabu. Można go też dodawać do tortilli i sałatek czy zjadać z kanapkami i chipsami. Miłośników sosu czosnkowego do pizzy nie zraża nawet intensywny zapach – najważniejszy jest wyrazisty smak.

Reklama

Sos czosnkowy można podawać w różnych wersjach: tłustej i dietetycznej, łagodniejszej i ostrzejszej – wszystko zależy od preferencji. Przepis na każdy sos czosnkowy jest podobny, zmienia się tylko liczba bądź rodzaj składników.

Składniki:

Zobacz także

1 mały jogurt naturalny (gęsty),

2 ząbki czosnku (wersja łagodniejsza)/5 ząbków czosnku (wersja ostrzejsza),

3 łyżeczki majonezu (bez majonezu w wersji dietetycznej),

2 łyżeczki śmietany 12% (bez śmietany w wersji dietetycznej),

kilka łodyżek koperku,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Jogurt wymieszaj ze śmietaną i majonezem. W wersji dietetycznej wystarczy sam jogurt (150 g jogurtu 2% ma tylko 90 kcal).

2. Czosnek pokrój w bardzo drobną kostkę lub przeciśnij przez praskę, a potem dodaj go do sosu. To samo zrób z koperkiem.

3. Rozmieszaj sos i dopraw go solą i pieprzem.

4. Odstaw gotowy sos do lodówki na ok. 30 min – schłodzony smakuje lepiej.

Smacznego!