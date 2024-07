Kalorie w tortilli z kurczakiem zależą od tego jak przygotujesz mięso i jakie dodatki wybierzesz. W jednej porcji tortilli znajduje się średnio ok. 400 kcal. Danie może pełnić funkcję lekkiego obiadu lub przekąski.

Tortilla jest daniem typowym dla kuchni meksykańskiej. Ważne są w niej intensywne przyprawy i warzywa. Pikantnym typowo meksykańskim akcentem w tortilli jest papryczka chilli.

Kalorie w tortilli z kurczakiem

Zawartość kalorii w tortilli z kurczakiem zmienia się zależnie od składników, z jakich przygotujesz danie. Z 200 g filetu z kurczaka, 5 g oliwy z oliwek, 3 łyżek jogurtu greckiego naturalnego, 120 g pełnoziarnistych placków tortilli z dodatkiem przyprawy do kurczaka, przyprawy meksykańskiej i ząbku czosnku przygotujesz dwie tortille. Każda z nich będzie miała ok. 400 kcal.

Przepis na tortille z kurczakiem i czerwoną kapustą

Czas wykonania: 30 minut

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

200 g filetu z kurczaka bez skóry,

1 papryczka chilli,

50 g czerwonej kapusty. Zamiast kapusty możesz też włożyć dowolne inne warzywa i sałaty,

1 łyżka soku z cytryny,

½ łyżeczki cukru,

3 łyżki jogurtu greckiego,

5 g oliwy z oliwek,

2 pełnoziarniste placki tortilli,

ząbek czosnku,

do smaku: przyprawa do kurczaka, sól, pieprz.

Sposób wykonania:

1. Czerwoną kapustę poszatkuj, wrzuć do garnka i zalej wodą, tak aby woda całkowicie przykryła kapustę. Całość doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu ok. 30 minut.

2. Filet z kurczaka umyj, oczyść z tłuszczu i pokój w podłużne paski. Mięso przełóż na patelnię, oprósz przyprawami i podsmaż na oliwie. Dodaj umytą i pokrojoną w cienkie krążki papryczkę chilli.

3. Jogurt grecki przełóż do ceramicznej miseczki, dodaj do niego przeciśnięty przez praskę czosnek, szczyptę soli i pieprzu.

4. Ugotowaną kapustę odcedź, przełóż do miski i dopraw cukrem, szczyptą soli, pieprzu i sokiem z cytryny.

5. Jeden placek tortilli podgrzej przez kilka sekund na suchej patelni i zdejmij na drewnianą deskę.

6. Placek posmaruj sosem czosnkowym, wyłóż połowę kurczaka i surówki z czerwonej kapusty.

7. Placek złóż w kopertę.

Smacznego!