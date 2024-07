Tort czekoladowy, śmietankowy czy z owocami to kaloryczne desery, ale nie tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Wszystkie te słodkości mogą zawierać od 240 do 390 kcal. Tort tortowi nierówny, ale może przyjąć pewne granice kaloryczności dla poszczególnych słodkości. Aby spalić energię dostarczoną przez 100 gramów tortu czekoladowego, trzeba skakać na skakance przez 35 minut. Dostarcza on mniej kalorii niż czekolada mleczna.

Ile kalorii ma tort śmietankowy?

Można przyjąć, że w 100 gramach tortu śmietankowego można znaleźć od 246 do 300 kcal. Zatem osoba ważąca 68 kg będzie musiała poświęcić około 30 minut na bieganie, 60 minut na taniec lub 45 minut na pływanie, aby spalić ten kawałek.

Ile kalorii ma tort czekoladowy?

Kuszący, pyszny i kaloryczny. W 100 gramach tortu czekoladowego z polewą czekoladową jest ok. 389 kcal. Aby spalić tę przyjemność należy niemal przez godzinę odśnieżać lub pływać w średnim tempie. Można również przez ok. 35 minut skakać na skakance.

Ile kalorii ma tort z owocami?

Będzie to zależało od tortu i sposobu jego przyrządzenia, ale można średnio ocenić wartość kaloryczną tego tortu na od 270 do 350 kcal. Aby spalić te kalorie, należy przez ok. 30 minut wchodzić po schodach, przez 1,5 godziny grać w kręgle lub prawie przez godzinę jeździć na łyżwach.

Przykładowa kaloryczność innych popularnych tortów i ciastek

W 100 gramach tortu bezowego będzie około 300 kcal, natomiast w tej ilości tortu biszkoptowego z bitą śmietaną jest ok. 280 kcal, w takim kawałku szarlotki będzie 265 kcal, a w tiramisu 335 kcal. Sto gramów sernika z kolei to ok. 275 kcal, a tortu ananasowego ok. 307 kcal. Rekordzistą w tym zestawieniu jest tort orzechowy – 100 gramów tego przysmaku dostarczy ok. 465 kcal.

Dla porównania – w 100 gramach mlecznej czekolady jest 535 kcal, zatem tort wypada na jej tle jako mniej kaloryczny deser.