Zdaje się, że aferą, jaka wybuchła wokół sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jeszcze długo będzie żyła spora część Polski. Żony polityków coraz głośniej mówią o tym, jak zatrzymanie ich mężów na nie wpłynęło. Nie ukrywają, że cała sytuacja jest dla nich bardzo trudna...

Od kilku dni polskie media żyją wyłącznie sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy w grudniu 2023 roku zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Panowie zostali zatrzymani 9 stycznia i odprowadzeni do aresztu, co wywołało ogromne poruszenie, bowiem z wyrokiem nie zgadzają się nie tylko oni sami, ale chociażby prezydent Andrzej Duda.

Tuż po zatrzymaniu, ku zdumieniu wszystkich, PiS ogłosił zbiórkę dla rodzin Wąsika i Kamińskiego, co ponownie wywołało sporo emocji. Zaraz potem żony zatrzymanych polityków pojawiły się na antenie TV Republika, gdzie zostały przedstawione jako "żony więźniów politycznych". Panie rozmawiały z Danutą Holecką i opowiadały, jak z ich perspektywy wygląda sprawa zatrzymania mężów.

Zobacz także: Syn Mariusza Kamińskiego prosi o modlitwę: "Mój ojciec rozpoczął protest głodowy"

Żona Mariusza Kamińskiego wyznała, że czuje się, jakby zupełnie straciła ukochanego męża.

Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża. My bardzo pielęgnujemy nasz dom i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata

Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża. My bardzo pielęgnujemy nasz dom i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata

Z kolei żona Macieja Wąsika podzieliła się zaskakującym wyznaniem na temat codziennych obowiązków, które z dnia na dzień spadły na jej barki. Okazało się, że z niektórymi ma spory problem, dlatego musiała... udać się do męża po pomoc. Jak się okazało, Roma Wąsik miała ogromny kłopot ze zwiększeniem temperatury w domu.