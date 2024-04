Akop i Sylwia Szostakowie przez lata uchodzili za jedną z bardziej zgranych par w show biznesie. Para często publikowała wspólne filmiki, dlatego internauci byli w szoku, kiedy para ogłosiła rozstanie. Teraz Akop Szostak niespodziewanie na swoim profilu na Instagramie opublikował wpis w sprawie żony Sylwii.

Reklama

Akop Szostak apeluje w sprawie Sylwii Szostak

Akop i Sylwia przez ponad dziesięć lat tworzyli zgrane małżeństwo dlatego, wszyscy byli zaskoczeni, gdy okazało się, że ich związek to już przeszłość. Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie. "To nie jest żart, ani nagła decyzja" - przekazali w oświadczeniu. Para nie powiedziała wprost o powodach tej decyzji, ale internauci nadal snują domysły, co poróżniło małżonków. Pod postami Akopa i Sylwii nie brakuje komentarzy w tej sprawie, dlatego sportowiec postanowił zabrać głos.

Instagram/Akop Szostak

Akop Szostak dodał InstaStory, w którym podziękował fanom za zrozumienie i pokazał odpowiedź na jeden z komentarzy na temat Sylwii. Trener pomimo rozstania broni byłej ukochanej.

Sylwia to kobieta z którą byłem 1/3 mojego życia. Nie pozwolę na takie teksty tu. Proszę o zrozumienie napisał.

Akop dodał do wpisu, że "w życiu najważniejszy jest szacunek".

Instagram@akopszostak

Fani martwią się o trenera i wspierają go jak mogą. Na jego profilu nie brakuje słów otuchy.

Zobacz także

A ja Ci napisze tak , to że jest ciężko tzn. że idziesz we właściwym kierunku

Niekiedy zdarzają się w naszym życiu rzeczy że myślimy, że to koniec świata. Z perspektywy czasu po paru latach śmiejemy się z tego bo okazało się, że to najlepsze co nas w życiu spotkało

Po burzy zawsze wychodzi słoneczko, dużo siły! piszą fani.

I my, życzymy Akopowi dużo siły, w tym trudnym czasie!

Reklama

Zobacz także: Akop Szostak po rozstaniu z Sylwią Szostak zaskoczył wyznaniem: "Skorzystaliśmy z porady specjalisty"