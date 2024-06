Doda pochwaliła się wieściami, których nie spodziewali się nawet jej najwierniejsi fani. W sieci poruszenie:

Tylko Doda mogła to zrobić. Gratulacje - piszą w sieci.

O co chodzi?

Doda naprawdę to zrobiła

Niedawno Doda wspominała premierę swojej przełomowej płyty, którą było "7 pokus głównych" wydanych w 2011 roku. Przyznała, że był to jeden z trudniejszych momentów w jej życiu prywatnym, tym bardziej będąc wdzięczna, że fani nawet po tylu latach tak dobrze wspominają to, co robiła wówczas zawodowo. Najwięksi fani wokalistki teraz nieźle się zaskoczą, ponieważ Doda właśnie ogłosiła:

Od dziś rusza moje własne radio 24h na dobę tylko moje piosenki

Od kilku miesięcy Doda w RMF FM prowadzi swoją audycję "Dodaphone", podczas której łączy się ze słuchaczami i doradza im w problemach. Do tej pory słuchacze mogli jej słuchać raz w tygodniu, teraz okazuje się, że Doda otrzymała własny kanał, na którym jej podcasty i muzyka będą leciały na okrągło:

Na RMFON od dzisiaj rusza Radio im. Doroty Dody Aqualiteji Rabczewskiej, w skrócie Radio Dodaphone. Połączyliśmy muzykę Dody z jej podcastami i zamknęliśmy je w jedną wyjątkową stację. Zdradzimy Wam jeszcze, że sama Doda powiedziała nam, że jej mama Wanda, zawsze marzyła, by jej córka miała swój własny radiowęzeł. My już jesteśmy ciekawi jej reakcji.

Fani Dody są zachwyceni tym newsem i nie ukrywają swoich emocji w komentarzach:

Kto by się spodziewał

Tylko Doda mogła to zrobić, gratulacje

Rewelacja, będzie słuchane

Omg! Ale wspaniała informacja. Dziękujemy RMF. Mama Wanda też na pewno szczęśliwa - pisali w komentarzach.

Fajny pomysł?

