"Love Island 7": Fani podzieleni po decyzji Oli i Kamila! "Jak mogła mu to zrobić?"

To było prawdziwe trzęsienie ziemi w "Love Island". Nastąpił koniec miłosnej rozłąki i panowie wrócili z Casa Amor do Willi Miłości. Kto pozostał lojalny w stosunku do swojego partnera? Kto zdecydował się na zmianę? Było naprawdę gorąco - sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Love Island 4": Fani bezlitośni dla Pauliny! "Dziewczyna nie zasługuje na nikogo" "Love Island": Przeparowanie po Casa Amor. Kto został singlem? Minione odcinki "Love Island" dostarczyły widzom sporo emocji. Panowie opuścili "Wyspę miłości" i zameldowali się w Casa Amor, gdzie czekały na nich nowe, piękne uczestniczki. Z kolei dziewczyny pozostały w "Willi miłości", w której zjawili się nowi przystojniacy. To był naprawdę trudny test dla wszystkich związków i szybko okazało się, że jeden z nich tej próby nie przetrwał. Paulina postanowiła zerwać z Andrzejem - zdecydowała się napisać do niego list, który chłopak otrzymał w Casa Amor. Andrzej był załamany i nie mógł pogodzić się z tym, co przeczytał w liście. W końcu na chwilę przed otrzymaniem wiadomości od Pauliny mówił chłopakom, że się w niej zakochał. Nic więc dziwnego, że decyzja Pauliny doprowadziła go do łez... Zobacz także: "Love Island": Zrozpaczony Andrzej podzielił fanów programu! Po kilku dniach rozłąki przyszedł jednak czas, aby uczestnicy podjęli trudne decyzje - kto zdecydował się stworzyć nową parę, a kto z utęsknieniem czekał na swoją drugą połówkę? W końcu nadeszła chwila prawdy, a przeparowanie zweryfikowało, czy tylko w relacji Pauliny i Andrzeja źle się zadziało. Jeśli myślicie, że poprzednie przeparowania były trudne, to teraz było to prawdziwe trzęsienie ziemi! Jako pierwsza...