Maciej Musiał, znany aktor i prezenter telewizyjny, włączył się w działania 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazdor postanowił wesprzeć zbiórkę, wystawiając na aukcję nietypową ofertę – sprzątanie domu zwycięzcy licytacji. Podczas realizacji usługi w głośnikach będzie grał zapętlony utwór „Explosion”.

Maciej Musiał zaskarbił sobie serca fanów już lata temu, a teraz zdobył się na odważny krok i właśnie w taki sposób pragnie wesprzeć tegoroczną "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy". Nietuzinkowy pomysł Macieja Musiała zakłada nie tylko pomoc charytatywną, ale również wprowadzenie elementu rozrywki. Maciej Musiał zobligował się do posprzątania domu zwycięzcy, który wylicytuje taką usługę za pośrednictwem portalu "Allegro".

Musiał, znany z licznych ról w telewizji i na scenie, udowodnił tym samym, że charytatywne wsparcie "WOŚP" może przybrać różnorodne formy i stać się świetną okazją do nawiązania bliższego kontaktu z fanami.

Aukcja, na której można wylicytować sprzątanie domu przez Macieja Musiała, jest dostępna online. Każdy zainteresowany może wziąć udział, podbijając stawkę na stronie licytacji. Szczegóły dotyczące realizacji usługi zostaną ustalone ze zwycięzcą po zakończeniu aukcji.

Chętni powinni śledzić przebieg licytacji, by mieć szansę na zdobycie tego wyjątkowego doświadczenia i jednocześnie wsparcie szczytnego celu. Na ten moment kwota przekracza już 15 000 złotych, a do końca licytacji pozostało jeszcze 17 dni!

Link do aukcji.

Tegoroczny finał WOŚP koncentruje się na zakupie nowoczesnego sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W tym roku pieniądze zbierane są na onkologię i hematologię dziecięcą, a jak co roku, wydarzenie angażuje tysiące osób w Polsce i za granicą. Znane osobistości, takie jak Maciej Musiał, inspirują do włączania się w akcję.

Aukcje tego typu nie tylko wspierają zbiórkę finansową, ale również promują ideę wspólnego działania i pomocy potrzebującym. Co ciekawe, nie tylko Maciej Musiał postanowił wesprzeć aukcję "WOŚP". Na ciekawy pomysł wpadł także Michał Wiśniewski, który oddał na licytację kurtkę, w której wystąpił na 30. Pol'and' Rock Festiwalu. Dodatkowo wokalista zagra prywatny koncert dla zwycięzcy licytacji!

Do akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" dołączyli również: Vanessa Aleksander, która proponuje wspólną kolację zaraz po spektaklu, w którym gra. Remigiusz Mróz z kolei postawił na dość nietypowy pomysł. Okazuje się, że zwycięzca licytacji zostanie bohaterem jego najnowszej powieści!

Dla sportowych dusz Ewa Chodakowska przygotowała tydzień metamorfozy pod swoją opieką.

Jest to wspaniała okazja do spotkania się i zrobienia czegoś dla siebie. Podczas tego tygodnia trenujemy razem, zdrowo się odżywiamy i praktykujemy relaksacje. Jest to czas zatrzymania nie tylko dla ciała ale i dla duszy – czas głębokiej refleksji. Po takim tygodniu wrócisz do domu jak nowonarodzony!

- pisze Ewa Chodakowska.