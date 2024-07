Odmrażacz do szyb samochodowych działa błyskawicznie jedynie wtedy, gdy warstwa lodu jest bardzo cienka. Z grubym szronem trzeba walczyć od kilku do kilkunastu minut.

Polewanie szyby gorącą wodą może spowodować nawet jej pęknięcie, dlatego decydując się na sposoby niemechaniczne, lepiej wybrać odmrażacz w atomizerze lub sprayu. Przy wietrznej pogodzie warto zaopatrzyć się też w skrobaczkę.

Jak używać odmrażacza do szyb

Odmrażacze w atomizerze, w przeciwieństwie do tych w sprayu, nie pozostawiają smug na szybach. Używanie odmrażacza to też komfort zawsze gładkich, pozbawionych rys szyb.

Stosowanie odmrażacza do szyb:

Spryskaj obficie wszystkie szyby samochodu preparatem. W przypadku wietrznej pogody proces ten może być znacznie utrudniony. Wówczas lepiej użyj skrobaczki.

Uruchom samochód, włącz ogrzewanie i nawiew na przednią szybę.

Odczekaj (najlepiej wewnątrz samochodu) od 3 do 5 minut, w przypadku cieniutkiej warstwy lodu lub od 5 do 15 minut, gdy szybę pokrywa grubsza warstwa.

Uruchom wycieraczki.

Jeżeli lód dalej utrzymuje się na szybie, konieczne będzie użycie skrobaczki. Próby starcia szronu wycieraczkami (gdy nie jest on dostatecznie rozpuszczony) mogą spowodować ich trwałe uszkodzenie i zarysowanie szyb. Lód z szyb bocznych trzeba usunąć ręcznie, np. suchą ściereczką z mikrofibry.

Odmrażacz do szyb domowej roboty

Domowy odmrażacz do szyb to tani sposób na szybkie pozbycie się szronu z przeszklonych powierzchni.

Do przygotowania odmrażacza do szyb, będą potrzebne:

woda (najlepiej z filtra, zdemineralizowana lub destylowana),

butelka z atomizerem, np. po płynie do mycia szyb,

90%-99% alkohol izopropylowy (dostępny w sklepach technicznych, np. żelaznych lub komputerowych i w supermarketach budowlanych).

Butelkę napełnij wodą do 1/3 objętości, resztę uzupełnij alkoholem i energicznie wstrząśnij. Płyn jest gotowy do użycia. Stosuje się go w ten sam sposób, co profesjonalne odmrażacze do szyb. Dodatkowym atutem preparatu sporządzonego samodzielnie jest jego doskonałe działanie w przypadku zamarznięcia zamka w drzwiach samochodu. Wystarczy go spryskać płynem i odczekać 2–3 minuty.

