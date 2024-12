William to książę Zjednoczonego Królestwa. Jest pierwszym synem księcia Karola i księżnej Diany oraz wnukiem królowej Elżbiety II i bratem księcia Harry'ego.

Na podstawie dostępnych informacji, w mediach społecznościowych pojawiły się zmanipulowane zdjęcia księcia Williama, sugerujące pogorszenie jego stanu zdrowia. Incydent ten nastąpił po jego spotkaniu z prezydentem elektem USA, Donaldem Trumpem, podczas którego książę William omawiał kwestie zdrowotne króla Karola. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych, niezadowoleni z publicznego poruszania tych tematów, rozpowszechniali edytowane fotografie księcia, przedstawiające go jako osobę w złym stanie zdrowia. Trump mówił o swoim spotkaniu z księciem Walii w Paryżu w sobotę, mówiąc, że książę William powiedział mu, że król „walczy”, kontynuując leczenie raka, a księżna Walii „czuje się dobrze”. Niektórzy byli tak wściekli, że udostępnili zdjęcia księcia, które wyglądały na poddane obróbce, aby zasugerować, że on sam nie czuje się najlepiej.

Udostępniając zdjęcie, jeden z użytkowników mediów społecznościowych stwierdził, że zamiast mieszać w dyskusjach na temat zdrowia króla, Wilhelm powinien podzielić się informacjami o swoim własnym zdrowiu.

Warto zauważyć, że podobne przypadki manipulacji zdjęciami członków rodziny królewskiej miały miejsce wcześniej. Na przykład w marcu 2024 roku po miesiącach spekulacji na temat miejsca pobytu Kate Middleton, w social mediach opublikowano zdjęcie księżnej Kate z dziećmi z okazji Dnia Matki, które później okazało się być edytowane, co wywołało kontrowersje i spekulacje na temat jej stanu zdrowia.

Obraz na pierwszy rzut oka może zaniepokoić, gdyż wszyscy uśmiechają się tak szeroko, że wyglądają, jakby nałożono tu filtr. Kate Middleton siedzi na zdjęciu, ale perspektywa wydaje się niewłaściwa. Czy jej ramiona są naprawdę takie długie?