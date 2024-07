Umowa leasingu polega na tym, że jedna strona udostępnia do użytkowania rzecz drugiej stronie, która w zamian opłaca raty leasingowe. Jest to rozwiązanie korzystne z tego względu, iż w niewielkim stopniu angażuje własny kapitał. Możliwy jest leasing operacyjny i leasing finansowy.

Reklama

Leasing samochodu czy zakup na fakturę?

Wybór najodpowiedniejszego w danym przypadku sposobu nabycia samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej zależy od wielu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę możliwości majątkowe, rodzaj prowadzonej działalności, korzyści podatkowe i każdorazowo dokonać kalkulacji opłacalności obu opcji.

Zakup samochodu na fakturę

W przypadku zakupu samochodu na fakturę konieczne jest jednorazowe sfinansowanie zakupu, co może być dużym obciążeniem dla firmy. Ujęcie tego wydatku bezpośrednio w kosztach firmy nie jest możliwe. Należy poddać taki zakup rozłożonej w czasie amortyzacji.

Leasing samochodu

W przypadku umowy leasingu samochodu osobowego nie musimy ponosić jednorazowych kosztów zakupu samochodu, koszty rozłożone są na raty, po których spłaceniu będziemy mieć możliwość wykupu samochodu z leasingu za stosunkowo niską kwotę. W praktyce zapłacimy więc pełną wartość samochodu, nie musząc brać kredytu czy wykładać znacznej kwoty ze środków własnych.

Leasing operacyjny i leasing finansowy

Wśród dostępnych opcji znajduje się leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Jeśli wybierzemy opcję pierwszą, wówczas przedmiot umowy pozostanie składnikiem majątku finansującego, który będzie zobowiązany do dokonywania amortyzacji. Przy leasingu finansowym to leasingobiorca będzie zaliczał przedmiot umowy do własnych środków trwałych oraz poddawał go odpisom amortyzacyjnym.

Zobacz także

W przypadku leasingu operacyjnego niższe są koszty na początku okresu, przy leasingu finansowym cały podatek VAT należy bowiem uiścić z góry. Nabywca samochodu w ramach leasingu operacyjnego zalicza do kosztów uzyskania przychodu faktury za opłatę wstępną oraz kolejne raty, może zaliczyć też do kosztów uzyskania przychodu pozostałe wydatki związane z użytkowaniem samochodu, jedynie poza ubezpieczeniem dobrowolnym.

Reklama