Minione tygodnie dla Katarzyny Cichopek, ale i jej partnera Maćka Kurzajewskiego, nie były najłatwiejsze. Oboje z dnia na dzień zostali zwolnieni z pracy, jak zresztą i ich koledzy z "Pytania na śniadanie". W sieci pojawiały się informacje, że mimo wszystko aktorka nie ma powodów, by martwić się o swój domowy budżet. Czy jednak postanowiła trochę do niego dorobić?

Kasia Cichopek wyprzedaje swoje rzeczy

W ostatnim czasie byliśmy świadkami istnych rewolucji w Telewizji Polskiej, a w szczególności w "Pytaniu na śniadanie". Nowa władza podjęła stanowcze kroki i z miejsca wymieniła niemal wszystkie gwiazdy, które do tej pory mogliśmy oglądać w popularnej śniadaniówce. Chociaż początkowo wydawało się, że zmiany ominą Maćka Kurzajewskiego i Kasię Cichopek, ostatecznie również i oni musieli pożegnać się ze swoją posadą.

Od tamtej pory uwaga wielu zwrócona jest w kierunku aktorki, która wciąż wciela się w postać Kingi w "M jak miłość". Sympatycy zastanawiają się bowiem, czy i z rolą, którą odgrywa od lat, będzie zmuszona się pożegnać. Póki co nic na to nie wskazuje, ale co poniektórych i tak zaczęły martwić zarobki aktorki.

Nie w sposób ukryć, że praca jako prowadząca "PnŚ" co miesiąc zapewniała jej całkiem niezłe przychody. Szybko jednak przekonaliśmy się, że Katarzyna Cichopek nie narzeka na finanse, bowiem od czasu zwolnienia na jej instagramowym profilu regularnie pojawiają się posty sponsorowane. Czy mimo to postanowiła dorobić kilka dodatkowych groszy?

W środę wieczorem aktorka zamieściła na InstaStory informację, że właśnie wystawiła część swoich ubrań na sprzedaż. Skorzystała w tym celu z popularnej stronki i, co ciekawe, w relacji nie pojawiła się żadna wzmianka, by była to współpraca reklamowa. O jakie "skarby" zdecydowała się uszczuplić swoją szafę? Na profilu Kasi znajdziemy m.in. sukienkę za cenę 150 zł, żakiet za 200 zł czy marynarkę za 250 zł. Jeśli uda jej się sprzedać te i inne rzeczy, wzbogaci swój domowy budżet o całkiem niezłą sumkę.

