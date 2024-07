Mycie samochodu zimą jest potrzebne, aby usunąć sól z karoserii, podwozia i szyb. Można zrobić to ręcznie lub oddać pojazd do profesjonalnej myjni. Dobrze też zadbać o wosk, którym można polerować i zakonserwować samochód. Polerowanie karoserii sprawia, że pojazd ma ładny wygląd, dobrze pielęgnowany lakier, a brud trudniej się osadza na masce.

Ręczne mycie auta w zimie

Jeśli temperatura wynosi powyżej 0 st. C, samochód można myć ręcznie. Auto należy umyć gorącą wodą z płynem czyszczącym, ze szczególną uwagą skupiając się na nadkolach i podwoziu. Następnie trzeba spłukać płyn z pojazdu, zaczynając od dachu i osuszyć auto delikatną szmatką, np. irchą (wykonaną najczęściej z owczej skóry). Aby resztki wody po myciu nie zamarzły, dobrze jest włączyć ogrzewanie samochodu, ułatwiające wyparowanie wilgoci. Należy wyczyścić pióra wycieraczek i zmyć wszystkie zacieki z szyb. Aby kabina była sucha, trzeba też zabezpieczyć uszczelki pojazdu silikonem w sprayu oraz usunąć resztki wody z krawędzi drzwi. ciepłą wodą z dużą ilością szamponu. W czasie mrozu należy jedynie spłukać sól z karoserii i szyb, co ochroni pojazd przed korozją i zwiększy bezpieczeństwo jazdy.

Mycie samochodu zimą w myjni

Do temperatury -10 st. C auto można oczyścić w myjni automatycznej. Czas mycia jest krótki, jednak jeśli szczotki są zużyte, to mogą porysować lakier. Najlepszym sposobem na umycie samochodu w zimie jest skorzystanie z myjni ręcznej lub bezdotykowej, która działa nawet przy dużych mrozach. W tych warunkach auto nie wymaga przygotowania, a doświadczony personel usuwa brud najlepszymi środkami chemicznymi. W myjni ręcznej samochód może być czyszczony z użyciem kosmetyków samochodowych, myjki ciśnieniowej, szczotek lub gąbek oraz suszarki. W myjni bezdotykowej detergenty są nakładane i spłukiwane bez użycia szczotek, dzięki czemu nie niszczy się lakieru. Są też myjnie samoobsługowe, w których samodzielnie można umyć, nawoskować i wysuszyć samochód, jednak lepiej nie myć w nich samochodu przy silnych mrozach.

Dlaczego warto myć auto w zimie?

Zimą drogi są obsypywane solą, która osiada na karoserii auta. Gdy substancja zmiesza się z błotem, uszkadza powłokę samochodu. Odpryski lakieru korodują, co powoduje dziury i ubytki auta na wiosnę. Regularne woskowanie i mycie samochodu w zimie chroni pojazd przed uszkodzeniami. Wosk samochodowy konserwuje i zabezpiecza auto przed ubytkami w karoserii oraz ułatwia spływanie wody i brudu z maski.

Jak często myć samochód w zimie?

Kierowca dbający o swoje auto powinien przynajmniej raz w miesiącu je umyć. Nie wolno jednak czyścić komory silnika. Może to uszkodzić instalację elektryczną pojazdu. Kiedy w zimą temperatura utrzymuje się powyżej 0 st. C, dobrze jest umyć samochód raz na 2 tygodnie, ponieważ zmniejsza to ryzyko zamarzania wody na nadwoziu.

Jak zabezpieczyć lakier przed zimą?

Jeśli karoserię myje się rzadko, pojazd będzie wyglądał coraz gorzej. Dobrze więc zadbać o nawoskowanie lakieru środkiem z substancjami polerskimi. Polerowanie samochodu poprawia jego wygląd i chroni przed korozją. Auto można woskować na mokro, co przypomina nakładanie wosku w myjni automatycznej. Preparat dodaje się do wody, którą myje się pojazd. Chociaż wosk w tej formie nie brudzi auta i jest prosty w nałożeniu, to taka powłoka ma małą trwałość. Najlepszym sposobem na zakonserwowanie pojazdu jest woskowanie ręczne, które zapewnia ładny wygląd i trwałość lakieru. Takie polerowanie samochodu wymaga użycia środka czyszczącego, który zawiera substancje woskujące, czyszczące i maskujące niewielkie zarysowania. Jest to pracochłonne zajęcie, które może trwać nawet kilka godzin, jednak pozwala zakonserwować samochód na czas zimy.

