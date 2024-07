Na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy mamy 30 dni. Przed wizytą w wydziale komunikacji, należy jednak przetłumaczyć dokumenty u tłumacza przysięgłego, odwiedzić urząd celny i dokonać opłaty recyklingowej. Dopiero ze wszystkimi dokumentami i zaświadczeniami można udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przetłumaczenie dokumentów samochodu na język polski

Pierwszą sprawą, którą należy załatwić po sprowadzeniu samochodu do Polski, jest przetłumaczenie dokumentów samochodu u tłumacza przysięgłego. Na ogół wystarczy przetłumaczenie dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży lub faktury. W przypadku samochodów sprowadzanych z Czech wymagane jest też tłumaczenie dowodu technicznego, a samochodów z Włoch aktu własności. O tłumaczenie potrzebnych do rejestracji dokumentów można spytać telefonicznie w wydziale komunikacji. Cena za tłumaczenie kompletu dokumentów różni się w zależności od języka, w jakim są sporządzone. Na ogół najtańsze jest tłumaczenie dokumentów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych (ok. 80 zł za komplet), droższe francuskich (ok. 120 zł), czeskich i włoskich (ok. 140 zł) oraz skandynawskich (ok. 150 zł).

Złożenie deklaracji AKC-U w urzędzie celnym

W ciągu 14 dni od daty sprowadzenia samochodu do kraju należy złożyć deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) w urzędzie celnym właściwym dla miejsca zamieszkania. Akcyza, którą należy zapłacić, wynosi 3,1% ceny samochodu, jeśli jego silnik ma pojemność do 2000 cm3, lub 18,6% dla samochodów z większymi silnikami. W niektórych urzędach celnych można dokonać opłaty za pośrednictwem internetu.

Badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy – kiedy należy je zrobić?

Jeśli samochód pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej i ma ważny przegląd techniczny, nie trzeba robić go ponownie w Polsce. W przypadku samochodów, które mają nieważny przegląd lub zostały sprowadzone spoza krajów Unii Europejskiej, przegląd jest konieczny. Cena okresowego badania technicznego samochodu osobowego o wadze do 3,5 t wynosi ok. 98 zł.

Urząd skarbowy – czy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia VAT-25?

Od 1 stycznia 2015 r. osoby fizyczne, które kupiły używany samochód z zagranicy, nie muszą płacić podatku VAT ani starać się o zaświadczenie VAT-25 o zwolnieniu z podatku. Inaczej jest, jeśli osoba fizyczna kupi za granicą nowy samochód. Wtedy wystąpią warunki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym wniosku VAT-23 oraz wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 160 zł. Podobnie w przypadku, gdy nabywcą samochodu używanego lub nowego jest przedsiębiorca.

Wniesienie opłaty recyklingowej

1 stycznia 2016 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące recyklingu pojazdów. Zgodnie z nimi kierowca sprowadzający samochód z zagranicy nie będzie musiał wnosić opłaty recyklingowej. Jeśli jednak sprowadzisz samochód przed tym terminem, powinieneś wpłacić 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Wizyta w wydziale komunikacji

Przed wizytą w wydziale komunikacji należy przygotować dokumenty:

Wniosek o rejestrację pojazdu (wzór można pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu),

Dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna),

Dowód rejestracyjny pojazdu,

Potwierdzenie uiszczenia opłaty recyklingowej (zawierający cechy identyfikacyjne pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia),

Stare tablice rejestracyjne,

Dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej),

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Zaświadczenie o wyniku badania technicznego (jeśli jest wymagane),

Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,

Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym,

Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,

Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba prawna, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z dokumentami trzeba udać się do wydziału komunikacji, żeby zarejestrować samochód. Zostanie tam wydany tymczasowy dowód osobisty, tablice rejestracyjne i naklejka na szybę. Na właściwy dowód rejestracyjny trzeba poczekać ok. 2-3 tygodni. Koszt wydania dowodu rejestracyjnego z kompletem nalepek legalizacyjnych oraz nalepką kontrolną wynosi 85 zł. Wydanie karty pojazdu kosztuje 75 zł.

