Angie Stone zginęła w wypadku samochodowym, gdy wracała z koncertu. Artystka miała 63 lata. Do tragedii doszło 1 marca 2024 roku. Szczegóły zdarzenia nie są jeszcze w pełni znane, ale wiadomo, że piosenkarka była w trasie koncertowej. Jej śmierć wstrząsnęła fanami oraz całym światem muzyki.

Reklama

Angie Stone zginęła w wypadku samochodowym

Angie Stone to jedna z ikon muzyki soul i R&B. Urodzona w 1961 roku, zasłynęła jako wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Jej kariera rozpoczęła się w latach 70., kiedy była członkinią grupy The Sequence. Największą popularność zdobyła w latach 90. i 2000., wprowadzając na rynek takie hity jak "No More Rain (In This Cloud)" czy "Wish I Didn't Miss You".

Teraz do mediów trafiła informacja, że uwielbiana artystka nie żyje!

Pojazd przewrócił się i został uderzony przez ciężarówkę - powiedział producent muzyczny Walter Millsap III agencji Associated Press.

Dodatkowo, tragiczne wieści potwierdziła córka Angie Stone, która w mediach społecznościowych napisała:

Moja mama odeszła

Kariera muzyczna Angie Stone

Angie Stone (właściwie Angela Laverne Brown) urodziła się 18 grudnia 1961 roku w Columbii, w stanie Karolina Południowa, USA. Była jedną z najbardziej cenionych artystek muzyki soul i R&B, której twórczość łączyła elementy jazzu, hip-hopu i gospel.

Jej kariera rozpoczęła się w latach 70., gdy dołączyła do żeńskiego trio The Sequence, które zasłynęło utworem "Funk You Up". Była jedną z pierwszych kobiet wykonujących muzykę hip-hopową na szeroką skalę.

W późniejszych latach skupiła się na soulu i R&B, współpracując z takimi artystami jak D’Angelo, Raphael Saadiq, Lenny Kravitz, Prince czy Alicia Keys.

Rodzina Angie Stone w żałobie

Angie Stone była związana z D’Angelo, znanym wokalistą neo-soulowym. Owocem ich związku jest syn Michael D’Angelo Archer II. Artystka miała także córkę Diamond Stone z wcześniejszego związku. To właśnie Diamond potwierdziła jej śmierć w mediach społecznościowych, pisząc poruszające słowa: "Moja mama odeszła".

Angie Stone przez lata zmagała się z problemami zdrowotnymi, w tym cukrzycą typu 2. Była aktywna na scenie muzycznej do końca życia, regularnie koncertując i nagrywając nowe utwory.

Angie Stone pozostawiła po sobie nieśmiertelne utwory, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jej twórczość inspirowała kolejne pokolenia artystów i słuchaczy na całym świecie.

Zobacz także: