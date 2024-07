Jajecznica z awokado to doskonały pomysł dla osób, które z różnych przyczyn wyłączyły jajka z diety a lubią jajeczny posmak.

Dojrzałe awokado smakuje bardzo podobnie do jajek, dodatkowo dodanie do potrawy czarnej soli wzmaga ten smak. Awokado kojarzy nam się jedynie jako dodatek do dań na zimno, okazuje się, że na ciepło jest równie smaczne i pożywne.

Co to jest sól czarna?

Sól czarna pochodzi z Indii, gdzie nazywana jest Kaala Namak lub Sulemani Namak. Wbrew swojej nazwie ma kolor szaro-fioletowy. Charakterystyczny jajeczny aromat sól ta uzyskuje dopiero po podgrzaniu w kilkuset stopniach. Stosowana i znana jest przede wszystkim w kuchni indyjskiej, gdzie używa się jej do przyprawiania przekąsek, dipów, sałatek a nawet owocowych koktajli. Jest składnikiem popularnej przyprawy chaat masala. Czarną sól można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Dostępna jest w płatkach, baryłkach lub mielona. Sól czarna oprócz oryginalnego smaku wykazuje również właściwości zdrowotne – zapobiega wzdęciom i zgadze.

Po czarną sól – ze względu na jej jajeczny posmak – chętnie sięgają weganie.

Jajecznica z awokado - przepis

Czas przygotowania: 10 – 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki (dla 2 osób):

3 dojrzałe awokado,

olej do smażenia, np. kokosowy,

pół łyżki soku z cytryny,

2 duże czerwone lub cukrowe cebule,

sól himalajska różowa lub czarna i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Cebulę obierz, pokrój drobno i podsmaż na patelni – na 1-2 łyżkach oleju. Zmniejsz ogień, dodaj łyżkę wody i duś pod przykryciem kolejne 5 minut.

2. W tym czasie przekrój każde awokado, wyjmij pestki i wydrąż środek łyżką na głęboki talerz. Skrop sokiem z cytryny. Rozgnieć widelcem na gładką masę.

3. Gdy cebula zmięknie podkręć ogień i podsmaż ją na złoto. Dodaj awokado, sól czarną i pieprz. Podgrzewaj 2-3 minuty dokładnie mieszając.

Przyrządzona w ten sposób jajecznica z awokado wyśmienicie smakuje z ciepłymi grzankami, świeżą sałatką z rukoli i pomidorów.

Smacznego!