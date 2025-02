Kevin Mglej i Roksana Węgiel tworzą jedną z najgorętszych par w rodzimym show-biznesie. Ona - wspinająca się na wyżyny popularności wokalistka, a on - autor piosenek i biznesmen. Połączyła ich wyjątkowa miłość, którą zwieńczyli bajecznym ślubem w sierpniu 2024 roku. Oboje chętnie publikują w sieci wspólne kadry, wzbudzając tym nie lada poruszenie. Ostatni wieczór Kevin również skrupulatnie relacjonował, dlatego jak mogliśmy zobaczyć, nie było u jego boku żony. Rankiem w walentynki z kolei pokazał, że szykuje się do podróży.

Od kilku miesięcy opinia publiczna obserwuje niezwykłą metamorfozę Kevina Mgleja, który schudł ponad 40 kg! Sam chętnie o tym opowiada, podkreślając przy tym ogromne wsparcie, jakie otrzymuje od Roxie Węgiel. Kevin stał się wielkim miłośnikiem aktywności fizycznej, a w szczególności biegania. Regularnie wrzuca na Instagram kadry z biegu, chwaląc się kolejnymi osiągnięciami.

Jakiś czas temu wyznał nawet, że zamierza polecieć do Barcelony na półmaraton. Jak się okazało, wielki dzień właśnie nadszedł. Kevin opublikował rankiem w walentynki zdjęcie spakowanej walizki z informacją, że szykuje się do wylotu. Nie wiadomo jednak, czy ukochana będzie mu towarzyszyć. Roxie ma ostatnio sporo pracy w związku z przygotowaniami do trasy koncertowej.

Co ciekawe, mimo święta zakochanych, poprzedni wieczór Kevin postanowił spędzić nie z żoną, a synkiem, zabierając go na salę zabaw. Jak widać, chciał się nacieszyć wspólnym czasem z pociechą przed rozłąką.

Wylot na półmaraton do Barcelony to niezwykłe osiągnięcie dla Kevina, któremu udało się zwalczyć nadwagę. Sam z dumą opowiada o metamorfozie, nie kryjąc, że przed zmianą stylu życia ważył 130 kg.

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. Co do treningów, to trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem

- opowiadał w rozmowie z Pudelkiem.