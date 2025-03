Od 14 lutego papież Franciszek przebywa w rzymskiej Poliklinice Gamelli, do której trafił w związku z infekcją dróg oddechowych. Początkowo u Ojca Świętego zdiagnozowano zapalenie oskrzeli. Później u biskupa Rzymu wystąpiło obustronne zapalenie płuc. Jego stan określono jako krytyczny. Przywódca Kościoła kilka razy zmagał się także z kryzysami oddechowymi. Lekarze musieli podłączyć go do maszyny wspierającej oddychanie. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wstrzymuje się z rokowaniami. W mediach coraz częściej mówi się o możliwości abdykacji papieża. Według włoskich dziennikarzy kardynałowie nieoficjalnie już przygotowują się do konklawe.

Watykan szykuje się do konklawe w obliczu choroby papieża Franciszka

Sensacyjne doniesienia przekazał włoski dziennik „Il Messaggero”, który twierdzi, że gdy papież Franciszek przebywa w szpitalu, kardynałowie rozmawiają o przyszłości Kościoła. Według artykułu z 5 marca za murami Watykanu właśnie odbywa się tzw. „konklawe bez konklawe”. Jak tłumaczy rzymska redakcja, duchowni prowadzą nieoficjalne konsultacje w ramach przygotowania do ewentualnego konklawe.

Czy oznacza to, że kardynałowie już wybierają między sobą nowego papieża? Z relacji „Il Messaggero” wynika, że trwające obecnie dyskusje przypominają partię szachów i są związane z wielowiekową tradycją. Dziennik podkreśla, że są to znane i naturalne działania Watykanu.

To normalna debata i, szczerze mówiąc, nie oznacza to braku szacunku wobec panującego papieża. Tak było zawsze. To przejaw wielkiej odpowiedzialności, że zaczęli nad tym zastanawiać się już teraz – powiedział na łamach gazety Gian Maria Vian, historyk i filolog.

Ekspert dodał, że to jeszcze nic nie znaczy, ponieważ podczas pontyfikatu Jana Pawła II podobne rozważania miały miejsce nawet 10 lat przed śmiercią polskiego duchownego.

Papież Franciszek zrezygnuje podczas zgromadzenia kardynałów?

Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w rzymskim szpitalu Gemelli z powodu zapalenia płuc. Watykan zapewnia, że jego stan jest stabilny, jednak papież wymaga dalszego leczenia i odpoczynku. Franciszek od dawna zmaga się z problemami zdrowotnymi, co budzi pytania o jego dalszą zdolność do pełnienia urzędu.

Mimo hospitalizacji papież podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego konsystorza kardynałów. Oficjalnym powodem spotkania jest omówienie dwóch kanonizacji. Jednak w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia Ojca Świętego wielu obserwatorów uważa, że spotkanie może mieć znacznie większe znaczenie.

Coraz częściej pojawiają się pytania, czy Franciszek zdecyduje się na ustąpienie. Jego poprzednik, Benedykt XVI, w 2013 roku podjął taką decyzję, powołując się na problemy zdrowotne. Czy obecny papież pójdzie w jego ślady? Na razie nie ma oficjalnych informacji na ten temat, ale napięcie w Watykanie rośnie.

