Joanna Liszowska jest znana ze swojego dość odważnego i mocnego wizerunku. Nieczęsto więc można spotkać ją bez makijażu i w upiętych włosach. Tym razem zrobiła wyjątek i dodała serię zdjęć sauté na swój Instagram. To duża zmiana?

Joanna Liszowska od lat wyróżnia się charakterystycznym wizerunkiem, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Jej bujne, kręcone włosy, wyraziste rysy twarzy nadają jej unikalny wygląd, który odróżnia ją od innych polskich gwiazd. Często wybiera kobiece, eleganckie stylizacje, podkreślające jej sylwetkę, ale nie stroni również od odważniejszych kreacji scenicznych. Jej wizerunek jest wyrazisty i pełen pewności siebie, co idealnie współgra z jej silną osobowością. Liszowska wielokrotnie podkreślała, że czuje się dobrze w swoim ciele i nie przejmuje się opiniami innych, co czyni ją inspiracją dla wielu kobiet ceniących naturalność i akceptację siebie.

Joanna Liszowska czasem pokazuje się fanom bez makijażu i tak było również tym razem. Na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia z samolotu:

Wielu jej fanów doceniło jej naturalne wydanie i byli zachwyceni jej urodą bez "wspomagaczy" w postaci podkładów i szminek.