Katarzyna Gärtner to polska kompozytorka, pianistka, aranżerka i producentka muzyczna. Stworzyła jedne z największych hitów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, w tym słynny utwór „Małgośka”. Przez lata współpracowała z czołowymi artystami sceny muzycznej, a jej twórczość zdobywała ogromną popularność. Gärtner zbudowała Dom Pracy Twórczej w Komaszycach, który przez lata był centrum jej działalności artystycznej

Katarzyna Gärtner, autorka takich przebojów jak „Małgośka”, obecnie w wieku 83 lat znalazła się w dramatycznej sytuacji życiowej. Po latach sukcesów scenicznych i twórczych dziś nie ma własnego miejsca zamieszkania.

Twórczyni hitów zmaga się z brakiem dachu nad głową, a jej historia szokuje i porusza. Wszystko zaczęło się od rodzinnej decyzji sprzed lat, która dziś przyniosła bolesne konsekwencje.

W 1997 roku Katarzyna Gärtner przyjęła pod swój dach 22-letniego syna kuzynki. Nadała mu swoje nazwisko i otoczyła opieką, wierząc, że ta decyzja zapewni jej późniejsze bezpieczeństwo. Nie mając własnych dzieci, postanowiła zainwestować w rozwój chłopca. Młodzieniec wydawał się być wdzięczny. Jednak wszystko zmieniło się po śmierci męża Katarzyny Gärtner. Kobieta była w rozsypce.

W kancelarii notarialnej Katarzyna Gärtner podpisała dokument, na mocy którego cały swój majątek przekazała synowi kuzynki w zamian za zapewnienie jej dożywotniego utrzymania i opieki. Niestety, młody człowiek nie wywiązał się z zobowiązań. Gärtner nie miała dostępu do jedzenia i doświadczała skrajnego głodu.

Rano mnie ściągnęli z łóżka i zawieźli do notariusza, gdzie na stole leżał gotowy akt notarialny. Ja to podpisałam. Oczywiście w ogóle nie byłam przytomna, trudno w takim momencie być

To, co myśmy zastali, było straszne. Ona nie miała nic do jedzenia, lodówka była pusta. Kasia powiedziała, że jest głodna, że on nie przynosi jej jedzenia

- wyjawiła przyjaciółka kobiety, Irena Buczyńska.