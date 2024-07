Tegoroczne występy Eurowizji wzbudził niemałe emocje wśród widzów. Nie zabrakło również kontrowersji i usunięcia jednego z uczestników z konkursu. Jednak chyba największe zdziwienie wywołane zostało po występie Bambie Thug z Irlandii. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat stylizacji osoby reprezentującej Irlandię.

Tak wygląda bez charakteryzacji Bambie Thug z Eurowizji

Podczas tegorocznej Eurowizji pierwsze miejsce zajęła Szwajcaria (591 punktów), drugie miejsce – Chorwacja (547 punktów) i trzecie miejsce – Ukraina (453 punkty). Jednak to nie kraje, z podium wzbudziły najwięcej emocji. Bambie Thug to osoba reprezentująca Irlandię, która zajęła szóste miejsce i uzyskała 278 punktów. To właśnie ta osoba zrobiła show, którego nikt się nie spodziewał. Wiele osób było wręcz oburzonych po występie Irlandii.

Bambie Thug, właśc. Bambie Ray Robinson to osoba, która urodziła się 6 marca 1993 roku. U Robinson w dzieciństwie zdiagnozowano ADHD. Obecnie mieszka we wschodnim Londynie i jest pierwszą niebinarną artystką, która reprezentuje Irlandię na Konkursie Piosenki Eurowizji. Teksty piosenek komponowane przez Bambie Thug sprowadzają się przede wszystkim do narkotyków, czarów i uzależnień.

Martin Meissner/Associated Press/East News

W sieci pod zdjęciami z Eurowizji i pod postami związanymi z Bambie Thug pojawiła się masa komentarzy i porównań. Nie zabrakło porównania do Joli Rutowicz, które parę razy się nawet powtórzyło.

A z naszej sympatycznej Joli Rutowicz się śmiali naście lat temu. Nie masz czym zabłysnąć, to odwracasz uwagę od śpiewu, byleby mówili - napisał obserwator.

Podobna do Amy Whitehouse - dodała kolejna osoba.

Kopia Griemies - w komentarzach wystąpiło kolejne porównanie.

Widzę postępujący od wielu lat trend - nie masz talentu, nie umiesz śpiewać - rozbierz się na scenie albo zrób coś szokującego, to masz szansę na wygraną - podsumowała kolejna osoba.

Zarówno występ jak i wygląd tej osoby wyróżniał się spośród tłumu. Jak wygląda Bambie Thug bez charakteryzacji? Zobaczcie sami.