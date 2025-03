Sylwia Grzeszczak jest jedną z topowych polskich wokalistek i od lat utrzymuje swoją wysoką pozycję w branży. Regularnie pojawia się na wielkiej scenie, a oprócz tego stara się również pozostać aktywną w mediach społecznościowych, gdzie publikuje przede wszystkim wzmianki związane z pracą. Tym razem jednak podzieliła się na Instagramie zdjęciem, na którym pozuje bez makijażu. Wywołała tym lawinę komentarzy.

Naturalna Sylwia Grzeszczak zachwyciła fanów

Na fotografii wokalistka prezentuje się w naturalnym wydaniu, z promienną cerą i subtelnym uśmiechem. Artystka znana jest ze swojego charakterystycznego stylu i scenicznego wizerunku, jednak tym razem postawiła na autentyczność. Zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i szybko stało się tematem komentarzy fanów.

Internauci nie kryli swojego zachwytu nad wyglądem Sylwii Grzeszczak. Pod jej zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani docenili jej naturalność i urodę. Wśród reakcji można było przeczytać m.in.:

Nie potrzebujesz makijażu, żeby wyglądać pięknie

Nasza polska Julia Roberts

Najpiękniejsza, uwielbiam w takim wydaniu

W dobie filtrów i retuszu zdjęć w mediach społecznościowych, szczerość i autentyczność gwiazdy zyskały ogromne uznanie.

Sylwia Grzeszczak zakochana?

Przypomnijmy, że według doniesień medialnych, Sylwia Grzeszczak, po rozstaniu z Liberem, związała się z Maciejem Buzałą, który wcześniej był partnerem Blanki Lipińskiej. Blanka Lipińska i Maciej Buzała byli parą przez półtora roku, a ich związek zakończył się w sierpniu 2019 roku z powodu różnic charakterów. Po rozstaniu utrzymali przyjacielskie relacje, a Maciej jest również bliskim znajomym obecnego partnera Blanki, Pawła.

Blanka Lipińska, zapytana o związek swojego byłego partnera z Sylwią Grzeszczak, podkreśliła, że nie zamierza się wtrącać w ich relację i życzy im szczęścia. Dodała również, że nadal utrzymuje przyjacielskie stosunki z Maciejem Buzałą.

Sylwia Grzeszczak i Maciej Buzała starają się utrzymywać swój związek z dala od medialnego szumu, choć uważni obserwatorzy zauważyli ich wspólne aktywności w mediach społecznościowych.

Imponująca kariera Sylwii Grzeszczak

​Sylwia Grzeszczak, urodzona 7 kwietnia 1989 roku w Poznaniu, jest polską piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów. Od najmłodszych lat wykazywała talent muzyczny; w wieku pięciu lat wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola", gdzie zaśpiewała piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Byle było tak". W 2006 roku nawiązała współpracę z grupą Ascetoholix, nagrywając trzy utwory na ich płytę "Adsum". Dzięki tej kooperacji rozpoczęła współpracę z jednym z członków zespołu, Liberem. W 2008 roku wspólnie wydali album "Ona i on", z którego pochodzą takie hity jak "Co z nami będzie?" czy "Nowe szanse".

Kariera solowa Sylwii Grzeszczak rozpoczęła się w 2011 roku wydaniem albumu "Sen o przyszłości". Płyta zawierała przebój "Małe rzeczy", który przez osiem tygodni utrzymywał się na szczycie polskich list przebojów. W 2016 roku wydała album "Tamta dziewczyna", którego tytułowy singiel stał się jednym z największych hitów roku. W 2025 roku Sylwia Grzeszczak planuje wyjątkową trasę koncertową "Było sobie marzenie", obejmującą cztery miasta: Trójmiasto, Poznań, Warszawę i Kraków.

