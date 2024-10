Show-biznes przyzwyczaił nas do tego, że na ściance zawsze pojawiają się gwiazdy, które prezentują się idealnie - mocny makijaż, piękne kreacje, perfekcyjnie wystylizowane włosy... Na szczęście coraz więcej znanych nazwisk zaczyna stawiać na naturalność — odsłaniają swoje niedoskonałości, blizny, trądzik czy piegi, a przede wszystkim są z tego dumne. Pamela Andersona czy Joanna Koroniewska to niejedyne gwiazdy, które zaczynają łamać narzucone przez społeczeństwo kanony piękna.

Reklama

Gwiazdy bez makijażu: One stawiają na naturalność

Pamela Anderson to ikona lat. 90, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Gdy zagrała C.J Parker w "Słoneczny patrolu" stała się obiektem westchnień wielu mężczyzna na całym świecie. Filigranowa blondynka z figurą bogini i dużym powiększonym przez chirurga biustem stała się ikoną piękna. Kobiety na całym świecie inspirowały się nią, a mężczyźni pragnęli ją poznać. Piękne blond włosy i wyrazisty makijaż były jej znakiem rozpoznawczym od lat — nic dziwnego, że mężczyźni tracili dla niej głowę. Liczne romanse, związki i afery to nieodłączne elementy jej życia. Niektórzy nie boją się stwierdzić, że swoim wyrazistym i odważnym wizerunkiem przyciągała samych niegrzecznych chłopców, którzy zostawiali ją ze złamanym sercem.

W ubiegłym roku aktorka pojawiła się na tygodniu mody w Paryżu w zupełnie innej odsłonie. 57-latka pozowała dla paparazzi bez grama makijażu na twarzy, a jej kreacja była elegancka i skromna. Ta zaskakująca zmiana została z nią do dziś, a ona sama chętnie pokazuje się w swojej naturalnej wersji na wielkich wydarzeniach i w czasopismach. Musimy przyznać, że pokochaliśmy nowy look Pameli!

Kiedy pojechałam na Tydzień Mody w Paryżu, zdecydowałam się nie malować i naprawdę poczułam się jak ta pięcioletnia dziewczynka z Ladysmith, tylko w ubraniach Victorii Beckham. Czułam się taka wolna. To nie miał być manifest, nie walczyłam w ten sposób o pokój na świecie, nie wiedziałam nawet, czy ktoś w ogóle zwróci na to uwagę. Nie siedzę w fotelu do makijażu przez trzy godziny. Spojrzałam w lustro i powiedziałam do siebie: ''Masz prawie 60 lat, jest dobrze, po prostu ciesz się Paryżem, a nie graj w tę grę'' — powiedziała Pamela Anderson.

Skoro już jesteśmy przy pięknych blondynkach, nie możemy nie wspomnieć o naszej polskiej gwieździe — Dodzie. Przez lata królowa polskiej sceny nie bała się eksperymentować ze swoimi stylizacjami i pojawiała się w różnorodnych odsłonach. Chyba nikt nie potrafi zaskoczyć bardziej na scenie swoimi nietuzinkowym stylizacjami i charakteryzacją tak jak Dorota Rabczewska.

Na początku muzycznej kariery artystka była kojarzona z zamiłowania do solarium, mocnego makijażu i odważnych stylizacji, ale po 20 latach w branży sporo się zmieniło. Piosenkarka coraz bardziej zaczęła cenić sobie naturalność i trzeba przyznać, że czas działa na jej korzyść! Sztuczne rzęsy i mocny makijaż poszły w niepamięć, a artystka coraz chętniej pokazuje się w wersji sauté.

Zobacz także

Nie maluje się w ogóle od paru lat na co dzień, wiem, że większość z was mi nadal nie wierzy, ale może te ''sexowne'' zdjęcia paparazzi to potwierdzą. Btw, cały czas uważam, że brak make-upu to najlepszy kosmetyk dla cery — napisała Doda kiedyś na Instagramie.

Instagram@dodaqueen

W ubiegłym roku spore zainteresowanie mediów wzbudziła była uczestniczka "Top Model" Martyna Kaczmarek, która pojawiła się na premierze filmu bez grama makijażu. Modelka skupiła na sobie uwagę wszystkich i choć gwiazdy coraz częściej pokazują się bez makijażu, to jednak na wydarzeniach branżowych bywa to rzadkością. 29-latka złamała już jeden stereotyp w programie o tym, że modelka musi nosić rozmiar xs i dumnie prezentowała swoje krągłe kształty, które zachwyciły nie tylko widzów, ale i jurorów. Choć nie wygrała 11. edycji show, to jednak jest zapraszana na wydarzenia branżowe, na których chce przekazać kobietom ważne przesłanie o akceptacji samej siebie.

Zainspirowało mnie to, że na Zachodzie, w Hollywood coraz więcej dziewczyn pokazuje się w taki sposób. Miałam też takie przemyślenie przez ten okres świąteczny i noworoczny, jak ja się czułam, gdy oglądałam zdjęcia aktorek, modelek na takich eventach i często ta moja samoocena leciała trochę w dół. Pomyślałam, że skoro jestem w tym świecie, chciałam pokazać, że można też inaczej. Nie ma nic złego w makijażu, bo sama chodziłam tak na ścianki, bardzo polubiłam makijaż, szczególnie, jak zaakceptowałam siebie w 100%, ale ta opcja bez makijażu jest równie spoko, nie ma w niej nic złego, nie jestem zaniedbana, nie jestem chora, jestem po prostu sobą — powiedziała modelka w rozmowie z Jastrząb Post.

Artur Zawadzki/REPORTER

Kolejna gwiazda, która nie boi się pokazać w swojej naturalnej odsłonie to Joanna Koroniewska. Aktorka razem ze swoim mężem Maciejem Dowborem nagrywa zabawne filmiki na Instagrama, na których parodiują różne sytuacje życiowe. Na większości z nich 46-latka jest całkowicie bez makijażu i choć zdecydowana większość docenia jej naturalność, to są jednak też osoby, które nie szczędzą jej gorzkich słów krytyki odnoszących się do jej niedoskonałości i wieku. Na szczęście ukochana prezentera ma zawsze przygotowaną ripostę i nie przejmuje się zgryźliwymi komentarzami. A my uwielbiamy oglądać ją w wersji sauté — szczęśliwą i promienną.

Dla niektórych będę nudna i nie na czasie, bo znowu mówię o naturalności i akceptacji siebie. Nie mam z tym problemu, bo wiem, że są tutaj osoby, które tego potrzebują! — napisała Joanna Koroniewska na swoim Instagramie.

Instagram @joannakoroniewska

Nie moglibyśmy nie wspomnieć również o jednym z najgorętszych nazwisk w naszym polskim show-biznesie — Julii Wieniawie. Aktorka ma ponad 2 miliony obserwujących na Instagramie i wiele kobiet chętnie czerpie z niej inspiracje. 25-latka wie, jak zwrócić na siebie uwagę, ale nie potrzebuje do tego wymyślnych stylizacji czy mocnego makijażu, a jej "clean girl look" pokochały Polki. Ona sama zna swoją wartość i nie przejmuje się zgryźliwymi komentarzami internautów i do tego samego zachęca inne kobiety — do akceptacji samej siebie.

Kocham mój garbaty nosek. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają lub mieli jakiekolwiek kompleksy. Pokochajcie swoje „niedoskonałości” i zamieńcie je w atut. Bycie sobą jest sexy! — pisała Julia Wieniawa jakiś czas temu na Instagramie.

Anna-Maria Sieklucka jest uważana za jedną z najseksowniejszych Polek, a to za sprawą roli Laury w "365 dni". Aktorka ceni sobie naturalność i bardzo często właśnie w takiej odsłonie prezentuje się przed swoimi fanami na Instagramie. Obecnie 32-latka bierze udział w "Tańcu z gwiazdami" i jakiś czas temu, gdy wychodziła z treningu, przyłapali ją paparazzi, którzy zrobili jej zdjęcia, gdy aktorka była bez grama makijażu. Celebrytka zdaje się jednak tym nie przejmować i podkreśla, że ważne jest, aby fani wiedzieli, że gwiazdy również nie są idealne. Kochamy takie podejście Anny!

Wydaje mi się, że pokazywanie nas z takiej pozbawionej masek strony jest czymś bardzo potrzebnym. Ja wydaje mi się nawet, że pomimo tego trudnego wejścia w show-biznes zawsze byłam sobą, tą naturalną Anną. Starałam się być, jak najbardziej naturalna i w 98% do moich odbiorców pokazywałam się bez makijażu. — powiedziała Anna Maria Sieklucka.

Martyna Wojciechowska to ikona, która kocha naturalność i chętnie promuje takie akcje jak np. #Pięknobezfiltra, którą zainicjowała marka Dove. Dziennikarka stara się przekonać inne kobiety, by czuły się pewnie w swoim ciele i wierzyły w swoją wartość. Gdy wyrusza na kraniec świata nie myśli o wyglądzie, czy makijażu tylko opowiada historie inspirujących kobiet z całego świata, by dodać siły innym. Przed kamerą często prezentuje się w naturalnej odsłonie i naszym zdaniem zawsze wygląda olśniewająco!

Bardzo zależy mi na tym, żeby promować w mediach i w social mediach piękno bez filtra i żebyśmy byli wobec siebie bardziej szczerzy, bo jak się okazuje te modyfikacje naszego wyglądu w social mediach, mają bezpośredni wpływ na samopoczucie naszych dzieci, które coraz częściej popadają choćby w depresję — powiedziała Martyna Wojciechowska w rozmowie z natemat.pl.

Ostatnio paparazzi przyłapali również bez makijażu takie gwiazdy jak: Izabela Janachowska, Monika Brodka czy Julia Wieniawa.

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa bez makijażu i w kapturze wybrała się do restauracji. Uwagę zwraca ten jeden szczegół