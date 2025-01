Agnieszka Chylińska należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności i nie mają w zwyczaju opowiadania o swoim życiu w mediach. Również na swoim Instagramie gwiazda najczęściej dzieli się kadrami związanymi z jej życiem zawodowym i karierą, ale tym razem artystka postanowiła zaskoczyć swoich odbiorców i pokazała się w domowej odsłonie. Do zdjęcia zapozowała razem ze swoim czworonożnym pupilem, jednak fani zwrócili szczególną uwagę na to, że piosenkarka pokazała się bez grama makijażu. Komplementom pod nowym zdjęciem Agnieszki Chylińskiej nie ma końca!

Agnieszka Chylińska w naturalnej odsłonie

Agnieszka Chylińska rozpoczęła swoją karierę muzyczną w 1994 roku i tym samym już od przeszło trzech dekad jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Artystka jednak stroni od życia w blasku fleszy i nie jest stałą bywalczynią celebryckich eventów, ale za to regularnie możemy podziwiać ją na scenie czy w programie "Mam Talent". Jak to w przypadku telewizyjnych wystąpień bywa, wówczas piosenkarka pokazuje się w pełnym makijażu, idealnie ułożonej fryzurze i perfekcyjnie dobranych stylizacjach.

Tym razem na swoim Instagramie Agnieszka Chylińska postanowiła pokazać się swoim odbiorcom w domowej odsłonie, bez grama makijażu. Nowa fotka artystki sprawiła, że w komentarzach zawrzało od komplementów i ciepłych słów.

Natura bez makijażu, odpoczynek od wszystkiego

Piękna i zjawiskowa - zachwycają się fani

Najnowsze zdjęcie Agnieszki Chylińskiej możecie zobaczyć poniżej.

Życie prywatne Agnieszki Chylińskiej

Jak już zostało wspomniane, Agnieszka Chylińska starannie chroni swoje życie prywatne przed mediami. Wiadomo jednak, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, z którym wzięła ślub w 2002 roku. Niestety, ich małżeństwo zakończyło się rozwodem po zaledwie roku od ślubu.

Kilka lat później Agnieszka Chylińska odnalazła swoje prawdziwe szczęście w miłości i związała się z Markiem, projektantem okładek płyt i plakatów dla zespołu O.N.A. Para pobrała się w 2010 roku i doczekała się trójki dzieci: syna Ryszarda (ur. 2006) oraz córek Estery (ur. 2010) i Krystyny (ur. 2013).

Chylińska rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia rodzinnego, jednak w 2020 roku w jednym z wywiadów ujawniła, że dwoje z jej dzieci wymaga szczególnej troski.

Mąż Agnieszki Chylińskiej, Marek, pozostaje osobą niepubliczną i unika medialnego rozgłosu. Para stara się zapewnić swoim dzieciom normalne dzieciństwo, z dala od blasku fleszy.

