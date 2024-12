Jest jedną z naczelnych gwiazd w polskim show-biznesie, a kolorowa prasa nieprzerwanie się nią interesuje. Sama Małgorzata Socha chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia na Instagramie, pilnując jednak, by nie zdradzić za wiele. To motywuje zatem fotoreporterów, by podążać za jej śladem dla wyciągnięcia smaczków. Tym razem przyłapano ją na zakupach, na które udała się w dość luźnym stroju i bez grama makijażu.

Naturalna Małgorzata Socha przyłapana na zakupach

Największą popularność Małgorzata Socha zawdzięcza rolom w takich serialach, jak: "Przyjaciółki", "Brzydula" czy "Prosto w serce". Oprócz tego często zobaczyć możemy ją również na dużym ekranie, a najgłośniejsze filmy z jej udziałem to: "Jak poślubić milionera?", "Och Karol 2" czy "Wkręceni 2". 44-latka nie należy raczej do tych gwiazd, które rozwijają swoją karierę w ciszy, bowiem często możemy spotkać ją na imprezach branżowych, a ona sama ochoczo prowadzi profil na Instagramie, który śledzi już przeszło milion odbiorców.

Fani Małgorzaty Sochy przywykli, że tej daleko jest do sztucznego blichtru, nagminnego stosowania medycyny estetycznej czy mocnego makijażu, zmieniającego całą jej twarz. Aktorka stawia na prostotę, klasykę i naturalność. Nie ma więc problemu z wyjściem na miasto bez grama makijażu, co dobitnie pokazały najnowsze zdjęcia paparazzi.

Celebrytka wybrała się na zakupy, zakładając na siebie luźne jeansy, gruby zimowy sweterek oraz ogromne, puchate futro. Oprócz tego związała część włosów w luźny kucyk i zrezygnowała tego dnia z kosmetyków upiększających. Jak możemy zatem zobaczyć, aktorka na co dzień nie ma co nimi zasłaniać. Małgorzata Socha ma niezwykle gładką i promienną twarz i choć wyglądała na nieco zmęczoną, prezentowała się naprawdę świeżo! To zapewne pożądany efekt tego, że na co dzień 44-latka nie przykrywa cery ogromną ilością kosmetyków i nawet podczas ważnych wyjść stawia na delikatny makijaż.

Małgorzata Socha zostanie jurorką w "Tańcu z gwiazdami"?

Przypominamy także, że ostatnio w mediach głośno spekuluje się o udziale Małgosi Sochy w "Tańcu z gwiazdami", ale w roli jurorki. Aktorka miała już okazję sprawdzić się w tej funkcji w półfinale, gdy zastąpiła Ewę Kasprzyk. Informator Show Newsa zdradził niedawno:

W Polsacie powstał pomysł, aby nieco zmienić jury 'Tańca z gwiazdami'. Stacja chciała zmian. Nawet zaproszono Małgorzatę Sochę na półfinał, bo szukają dla niej czegoś więcej

Póki co jednak nie wiadomo, czego widzowie mogą się spodziewać, chociaż nie ulega już wątpliwości, że w wiosennej edycji nie zobaczą na parkiecie Hanny Żudziewicz oraz Michała Danilczuka. Tancerka zrezygnowała z dalszego udziału ze względu na inne zobowiązania, z kolei tancerz stanie przed nowym wyzwaniem i zostanie jurorem w "You Can Dance"!

Chcielibyście również Małgorzatę Sochę zobaczyć jako jurorkę w nowym sezonie "TzG"?

