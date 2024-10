Cleo już od ponad dekady jest doskonale znaną w polskim show biznesie gwiazdą. Artystka jednak stroni od chwalenia się swoim życiem prywatnym w mediach i należy do grona gwiazd, które skupiają się na informowaniu fanów głównie o swojej sferze zawodowej. Piosenkarka stroni też od regularnego błysku fleszy, więc takie zdjęcia paparazzi, jak te, to naprawdę rzadkość. Fotoreporterzy spotkali Cleo na jednej z warszawskich ulic, gdy wokalistka spieszyła się na wizytę u fryzjera. Tak gwiazda wygląda w naturalnej odsłonie.

Cleo "przyłapana" przez paparazzi. Tak wygląda w naturalnej odsłonie

Cleo to jedna z najbardziej lubianych piosenkarek w polskim show biznesie. Artystka zgromadziła grono fanów, które na bieżąco śledzi jej losy m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie wokalistka zgromadziła ponad 1 mln obserwatorów. Fani doceniają ją nie tylko za osiągnięcia artystyczne, ale również za to, jak wspaniałą i pozytywną jest osobą. Cleo ma również ogromne serce i wspaniałe podejście do dzieci, co udowadnia już od lat jako jurorka w "The Voice Kids".

Cleo od lat jest też wierna swojemu scenicznemu wizerunkowi - gęsty, bujny kucyk, mocny makijaż oraz oryginalne i niezwykle barwne stroje, to prawdziwy znak rozpoznawczy artystki. Tym razem jednak możemy zobaczyć ją w naturalnej odsłonie! Paparazzi właśnie spotkali gwiazdę na jednej z warszawskich ulic i wykonali jej kilka zdjęć. Bez makijażu i charakterystycznego kucyka również wygląda wspaniale! Zobaczcie sami.

