Za nami wielkie, sylwestrowe koncerty w telewizjach. TVP w tym roku swojego Sylwestra zorganizowała w Chorzowie na Stadionie Śląskim, a wśród gwiazd na scenie błyszczeli m.in. Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Majka Jeżowska, Kuba Szmajkowski, Natasza Urbańska, Lanberry, Wersow, Blanka czy Michał Wiśniewski. Jednak największą furorę wśród publiczności i widzów zrobił Bryan Adams. A wszystko za sprawą... swojego głosu.

Reklama

Bryan Adams największą gwiazdą Sylwestra TVP

TVP niemal co roku na swoje sylwestrowe imprezy zaprasza światowe gwiazdy. W poprzednich latach byli to m.in. Luis Fonsi, Jason Derulo czy The Black Eyed Peas. W tym roku Sylwestra z Dwójką swoją obecnością zaszczycił sam Bryan Adams, legendarny kanadyjski wokalistka, autor tekstów i kompozytor.

Według informacji "Super Expressu" zagraniczny gwiazdor nie miał dużych wymagań przed koncertem. Zażyczył sobie jedynie, żeby w jego garderobie znalazła się rozgrzewająca herbata z imbirem, a w hotelu mata do jogi, by mógł poćwiczyć i odprężyć się przed występem.

Na scenie Bryan Adams zaprezentował swoje największe hity, m.in. "Heaven" oraz "So Happy It Hurts". Widzowie doceniają to, że muzyk śpiewał na żywo, bez playbacku, nie potrzebował tancerzy ani żadnych efektów specjalnych. Tylko on, gitara i jego nieziemski głos.

Widzowie nie mogą wyjść z zachwytu. W sieci pojawiają się niemal same pochlebne opinie, ale i małe "przytyki" w stronę polskich artystów:

Nasze gwiazdki prześcigały się w kreacjach, układach tanecznych i wyciu. Może niech biorą przykład z Bryana, talent sam się obroni!

Pełen profesjonalizm, czysty talent. Po latach na żywo bez zmian..cudownie. Klasa

Tak, zdecydowanie reszta mogła w ogóle nie przychodzić ten jeden za wszystkich pozamiatał

A Wam jak się podobało?

Zobacz także: Sylwester TVP: Michał Szpak niczym faraon. O jego występie widzowie długo nie zapomną

Reklama

Bryan Adams to kanadyjski piosenkarz, autor tekstów, gitarzysta i fotograf, znany na całym świecie z licznych hitów i kariery trwającej od lat 80. XX wieku. Urodził się 5 listopada 1959 roku w Kingston, w prowincji Ontario, Kanada. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzyki rockowej i pop-rockowej, a jego twórczość zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i milionów fanów na całym świecie. Zadebiutował w 1980 roku albumem zatytułowanym Bryan Adams. Prawdziwy przełom przyniosły jednak jego kolejne płyty, takie jak Cuts Like a Knife (1983) i Reckless (1984), na której znalazły się takie hity jak „Summer of '69”, „Heaven” i „Run to You”. Bryan Adams jest znany z ballad i energetycznych utworów rockowych. Jego najbardziej rozpoznawalnym hitem jest „(Everything I Do) I Do It for You” z 1991 roku, pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do filmu Robin Hood: Książę złodziei. Utwór zdobył nagrodę Grammy i przez wiele tygodni utrzymywał się na szczytach list przebojów.

Grzegorz Wajda/REPORTER