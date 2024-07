Dania z jajek są szybkie i łatwe w przygotowaniu. Można je przyrządzić zarówno na śniadanie, obiad, jak i na kolację. Do najbardziej popularnych potraw z jajek zalicza się jajecznicę, omlety i jajka sadzone.

Jajka zapiekane w chlebowej miseczce

Jajka zapiekane w chlebowej miseczce są doskonałym pomysłem na pożywne i pełnowartościowe śniadanie. Wystarczy, że odetniesz wierzch chleba (specjalny chleb np. do żurku) lub bułek i pozbędziesz się środka. Pieczywo ułóż na blasze do pieczenia, po czym do każdej porcji wlej jedno lub dwa jajka, posyp solą, pieprzem, a na wierzch wlej odrobinę śmietany i posyp parmezanem. Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 175 stopni na 20-25 minut, aż białko się zetnie. Po tym czasie, do piekarnika włóż górną część bułek lub chleba i przypiekaj do momentu, aż zrobią się złote. Danie podawaj na gorąco. Smacznego!

Jajko sadzone z kalafiorem i ziemniakami

Obrane ziemniaki i kalafior dokładnie umyj i ugotuj w osolonej wodzie (w osobnych garnkach). Pod koniec gotowania ziemniaków i kalafiora usmaż jajka na maśle, pamiętaj by białko było ścięte – żółtko może się rozlewać. W osobnym rondelku możesz rozpuścić tłuszcz, dodać bułkę tartą, szczyptę soli (według uznania) i wszystko dokładnie wymieszać. Na talerz wyłóż składniki, a całość polej przygotowaną bułką tartą.

Jajka faszerowane pieczarkami

Jajka faszerowane pieczarkami są doskonałym pomysłem na szybką i pyszną kolację. Jajka ugotuj na twardo, przekrój na pół, po czym wyjmij delikatnie z nich żółtka. Pieczarki obierz ze skórki, pokrój w drobną kostkę i podsmaż na tłuszczu. Wyjęte żółtka rozdrobnij za pomocą widelca, dodaj do nich pieczarki i kilka łyżek majonezu. Całość dokładnie wymieszaj, po czym łyżeczką napełnij połówki jajek. Całość możesz podawać z rzodkiewką i liśćmi sałaty.

Omlety na słono

Z jajek możesz także przygotować omlety na słono. Na patelni podsmaż boczek, cebulkę i pieczarki, i przełożysz je do osobnej misy. Następnie do głębokiego naczynia wbij 4-6 jajek, dodaj odrobinę mleka, sól, pieprz i dokładnie wymieszaj. Na patelni rozpuść tłuszcz, po czym wlej jajka. Kiedy zauważysz, że omlet lekko się ściął, wyłóż na jedną połowę farsz, żółty ser i świeże kawałki pomidorów. Drugą połową nakryj dodatki i przez chwilę podgrzewaj na małym ogniu. Omlet delikatnie zsuń z patelni, najlepiej za pomocą drewnianej łopatki.

Omlety na słodko

Omlety na słodko uwielbiają dzieciaki, dlatego są idealnym pomysłem na śniadanie w zestawieniu z kakao. Możesz podawać je z dżemem i bitą śmietaną. Na 1 omlet weź 2 jajka. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na puszystą pianę, a żółtka dodaj do czterech łyżek mąki i 5 łyżek mleka (wariant drugi – 2 łyżki mąki bez mleka). Całość wymieszaj i delikatnie połącz z ubitymi białkami. Masę wylej na rozgrzaną patelnię i smaż na małym ogniu. Po 5-7 minutach przełóż na drugą stronę.