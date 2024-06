Anna Mucha znów zaskakuje! Aktorka była ostatnio w Kozienicach i właśnie tam zaczęła zaczepiać ludzi na ulicy. Okazuje się, że gwiazda "M jak miłość" wpadła na pewien pomysł, który teraz zamierza zrealizować. Jak ludzie reagowali na Annę Muchę i co takiego zaplanowała? Wszystko zdradziła podczas relacji na InstaStories.

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że jedna z największych gwiazd "M jak miłość" ma prawdzie powody do świętowania. W minioną środę Anna Mucha przekazała radosne wieści. Aktorka nie ukrywała swojego szczęścia i aż krzyczała na ulicach Warszawy. W związku z tym, że jej konto na Instagramie obserwuje już milion osób Anna Mucha postanowiła w wyjątkowy sposób podziękować swoim fanom. Teraz okazuje się, gwiazda wpadła na dość zaskakujący pomysł!

Anna Mucha podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich obserwatorów i ogłosiła, że ma dla nich wielką niespodziankę. Jaką? Tylko ona mogła wpaść na taki pomysł!

Ja od wczoraj świętuję milion u siebie na koncie i powiedziałam wam, że będę miała dla was niespodziankę. Otóż moja niespodzianka wygląda w ten sposób, że korzystając z tego, że podróżuję po całej Polsce będę zaczepiała ludzi, którzy muszą mnie obserwować, będę to weryfikowała i będę miała milion za milion, czyli milion różnych niespodzianek, prezentów i rzeczy dla was w podziękowaniu za to, że mnie obserwujecie, jesteście razem ze mną i tworzycie tę społeczność. Oczywiście będą to prezenty i ode mnie i od od firm, z którymi współpracuję.

mówiła szczęśliwa gwiazda.