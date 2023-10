Miniony rok był niewątpliwie niezwykle burzliwy dla Pauliny Smaszcz. Jej nazwisko było jednym z najczęściej pojawiający się w medialnych nagłówkach, a jej spór z byłym mężem Maciejem Kurzajewskim i jego nową partnerką - Katarzyną Cichopek - urósł do rangi jednej z największych afer w polskim show-biznesie. Jak się okazuje, pomimo licznych nieprzychylnych komentarzy, dziennikarka z przytupem weszła w nowy, 2023 rok, rozliczając się z przeszłością i z nadzieją patrząc w przyszłość.

Uwagę zwraca także jej kreacja. W tak odważnej sukni jeszcze jej nie widzieliście!

Ostatnie miesiące miały dla Pauliny Smaszcz słodko-gorzki smak. Po licznych medialnych przepychankach m.in. z Izabelą Janachowską czy Iwoną Pavlović, ujawnianiu informacji na temat zażyłości byłego męża - Macieja Kurzajewskiego - i jego nowej partnerki, a także wieści o pogarszającym się zdrowiu Pauliny Smaszcz, końcówka roku przyniosła dziennikarce wiele radości. Dowiedzieliśmy się m.in., że Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski spodziewają się wnuczki, a specjalistka od PR-u niebawem planuje wyprowadzkę by być bliżej maleństwa. Teraz z okazji Nowego Roku, gwiazda przygotowała dla swoich fanów wyjątkowe życzenia.

Paulina Smaszcz w rytmie ABBY z uśmiechem zakończyła 2022 rok, publikując na Instagramie nagranie, na którym pozuje w imponującej, cekinowej sukni z głębokim dekoltem i kuszącym wycięciem na udzie. Uwagę zwraca również wymowny wpis dziennikarki.

- Życzę Wam żeby miniony rok, przeszłość, to co się już wydarzyło, było lekcją i siłą, żeby budować tu i teraz szczęście, spełnienie, szczere, prawdziwe życie, oparte na wartościowych relacjach z ludźmi, bez zawiści, zazdrości, porównywania i oceniania - zaczęła Paulina Smaszcz.

Zobacz także: Paulina Smaszcz ma już pierwszy prezent dla wnuczki? Wzruszający kadr: "Zawsze będę przy Tobie"

Dziennikarka podkreśliła, że w nowym roku zamierza odciąć się od toksycznych znajomości radząc fanom, by również poszli w jej ślady.

- To co się wydarzy w Waszym życiu, jakie jest Wasze życie, zależy od Was. Nie warto przejmować się i walczyć z tym, na co nie mamy wpływu. Szukajmy wartościowych ludzi. Odcinajmy się od toksycznych i interesownych.