"Taniec z gwiazdami" okazał się prawdziwym fenomenem i mimo upływu lat wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Na tanecznym parkiecie widzieliśmy już mnóstwo znanych i lubianych gwiazd, a dzięki programowi rozpoznawalność zyskało również wielu tancerzy.

Przez te wszystkie lata emisji tanecznego show nie brakowało fantastycznych występów, które na długo zapisały się w pamięci widzów, ale także gorących romansów, o których rozpisywała się prasa i serwisy internetowe. Niektóre relacje zakończyły się nawet małżeństwem! Kogo zatem połączył "Taniec z gwiazdami"? Jak potoczyły się losy tych par? Zobaczcie sami!

Program "Taniec z gwiazdami" zadebiutował w polskiej telewizji w 2005 roku. Początkowo to stacja TVN pokazywała taneczne zmagania gwiazd i tancerzy, które mogliśmy śledzić w sumie przez 13 edycji. Następnie w 2014 roku stacja Polsat przejęła show i stworzyła już 15 edycji programu. Łatwo zatem policzyć, że w sumie "Taniec z gwiazdami" w Polsce możemy oglądać już od 28 edycji, co czyni ten program absolutnym liderem, jeśli chodzi o ilość nowych odsłon show.

Taneczny program nieustannie budzi ogromne emocje i gromadzi wielu widzów przed telewizorami. I nic w tym dziwnego, bo "Taniec z gwiazdami" to nie tylko genialne taneczne występy. Podczas tych 28 edycji programu narodziło się wiele gorących uczuć pomiędzy gwiazdami i tancerzami. Oto najgłośniejsze romanse, które zrodziły się dzięki programowi!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się jesienią 2005 roku, w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami", emitowanej w stacji TVN. Ta dwójka szybko złapała wspólny język nie tylko w tańcu, ale i w życiu prywatnym. Na oczach widzów rodziło się pomiędzy nimi gorące uczucie. Ostatecznie para wygrała nie tylko taneczny program, ale także wielką miłość, która trwała przez wiele lat.

Cichopek i Hakiel stanęli na ślubnym kobiercu 20 września 2008 roku. Ich ślub odbył się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Para doczekała się też dwójki dzieci - Adama i Helenki. Jak jednak wiadomo po 17 latach związku i 14 latach małżeństwa, para jednak podjęła decyzję o rozstaniu. 25 sierpnia 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozwiedli się. Obecnie są już w nowych związkach - Katarzyna Cichopek spotyka się z Maciejem Kurzajewskim, a Marcin Hakiel z Dominiką Serowską, z którą spodziewa się dziecka.

W drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" emitowanej w stacji TVN poznali się także Piotr Gąsowski i Anna Głogowska. Pomiędzy tą dwójką także szybko zaiskrzyło i przez blisko dekadę tworzyli zgrany i szczęśliwy związek. Owocem ich miłości jest córka Julia, która przyszła na świat w 2007 roku. Z kolei w 2011 roku Gąsowski i Głogowska zajęli siódme miejsce w rankingu najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie wg raportu ARC Rynek i Opinia Celebrity Monitor.

Pomimo rozstania w 2016 roku, Gąsowski i Głogowska mają bardzo dobre relacje i wciąż się przyjaźnią.

Druga edycja "Tańca z gwiazdami" była wyjątkowo płodna w romanse gwiazd z tancerzami. To właśnie wtedy poznali się także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Fani programu szybko dostrzegli, że tę dwójkę może łączyć coś więcej, niż tylko przyjaźń. Sami zainteresowani jednak początkowo ukrywali swoją bliższą relację w tajemnicy przed mediami. W końcu jednak przestali się ukrywać i coraz częściej byli widywani razem. Medialne zamieszanie wokół tej dwójki podgrzewał fakt, że Małgorzata Foremniak była o 17 lat starsza od Rafała Maseraka. Ostatecznie jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Rafał Mroczek wystąpił w 3. edycji "Tańca z gwiazdami" (2006 rok) i razem z Anetą Piotrowską sięgnął po kryształową kulę. W trakcie programu nawiązało się pomiędzy nimi gorące uczucie, a o ich zażyłej relacji plotkowali niemal wszyscy. Mroczek i Piotrowska starali się trzymać swój związek z dala od medialnego zgiełku, ale to niestety poskutkowało tym, że paparazzi z jeszcze większą uwagą zaczęli śledzić każdy ruch pary. Ostatecznie aktor i tancerka rozstali się po roku znajomości.

Klaudia Halejcio wystąpiła w pierwszej polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami" (2014 rok), a jej tanecznym partnerem został Tomasz Barański. Widzowie pokochali ten duet i nawet okrzyknęli ich najpiękniejszą parą tej edycji. Fani programu szybko także domyślili się, że tę dwójkę łączy coś więcej niż tylko świetne zgranie na parkiecie. Ich gorące choreografie pełne czułości, a nawet pocałunków, nie pozostawiały wątpliwości, że pomiędzy Halejcio a Barańskim wytworzyła się niesamowita więź. Ta dwójka szybko stała się także jedną z najgorętszych par polskiego show biznesu, o której chętnie rozpisywały się media. Ostatecznie jednak po dwóch latach związku ich relacja nagle się rozpadła.

Joanna Opozda i Kamil Kuroczko poznali się w 2016 roku w 18. edycji "Tańca z gwiazdami" (5. w stacji Polsat). Choć w tanecznym programie nie zaszli zbyt daleko, to jednak zdążyli zbliżyć się do siebie na tyle, że zrodziło się pomiędzy nimi gorące uczucie. Początkowo ukrywali swój związek przed fanami i mediami, jednak po pewnym czasie zaczęli coraz częściej dzielić się swoim szczęściem ze światem. Aktorka nawet publikowała całuśne zdjęcia z tancerzem w swoich mediach społecznościowych. Ostatecznie ich relacja przetrwała ponad rok. Jak donosił Pudelek, do ich rozstania miało przyczynić się życie w ciągłych rozjazdach.

Wieści o tym romansie zelektryzowały całą Polskę! Weronika Marczuk i Rafał Maserak oczywiście również poznali się dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" (2012 rok), jednak to ich występ na turnieju tańca Elixa 2012, który wygrali, oficjalnie potwierdził plotki o ich bliższej relacji. Na afterparty zakochani po raz pierwszy pojawili się publicznie jako para. Jak się jednak okazało, ich romans nie trwał zbyt długo, bo zaledwie kilka miesięcy.

Łukasz Kadziewicz wystąpił w "Tańcu z gwiazdami" w 2015 roku, a jego taneczną partnerką została Agnieszka Kaczorowska. Ta dwójka na tanecznym parkiecie radziła sobie bardzo dobrze i dotarła aż do wielkiego finału show. W czasie emisji programu media i fani zaczęli spekulować, czy przypadkiem tego duetu nie łączy coś więcej, niż tylko przyjaźń. Pikanterii w tej sprawie dodawał fakt, że Łukasz Kadziewicz ma przecież żonę.

W pewnym momencie plotki na temat ich rzekomego romansu tak bardzo się nasiliły, że tancerka postanowiła powiedzieć temu dość. W wywiadzie dla "Gali" jasno dała do zrozumienia, że z Łukaszem Kadziewiczem faktycznie świetnie się dogaduje, ale tylko na stopie przyjacielskiej i o żadnym romansie nie ma mowy. Agnieszka Kaczorowska wówczas przyznała, że szerzące się plotki na ten temat tylko utrudniały im przygotowania do kolejnych odcinków programu.

Świetnie się dogadujemy, nie będę tego ukrywać. Dzięki udziałowi w ''Tańcu...'', dobrze się poznaliśmy. Plotki o rzekomym romansie utrudniają nam przygotowania do kolejnych odcinków. Boimy się wyjść na wspólny lunch, bo zaraz paparazzi zrobią nam zdjęcia i napiszą, że byliśmy na randce! To okropne, ale był moment, że złapaliśmy się na tym, że coraz bardziej się od siebie oddalamy. Pamiętam jak stanęliśmy na przeciwko siebie i powiedzieliśmy: K***, co my robimy?. Nie dajmy się zwariować. W końcu to my wiemy, jaka jest prawda, a taniec to bliska relacja.

- powiedziała dla ,,Gali'' Agnieszka Kaczorowska